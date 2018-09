Liga EBA Miguel Ángel Rodríguez: «No hemos contado con el apoyo necesario en LEB Plata» El presidente de Agustinos se pone al frente del nuevo proyecto que fusiona al equipo leonés y al CB San Andrés LEONOTICIAS León Jueves, 13 septiembre 2018, 12:26

Comienza el curso escolar, político y deportivo y desde el club Agustinos Eras se ha puesto en marcha ya el enésimo proyecto. Al frente sigue Miguel Ángel Rodríguez, «una persona que siempre ha luchado por mantener vivo el baloncesto leonés».

Dos de los tres clubes de la ciudad, Agustinos y CB San Andrés se han unido con el reto de devolver a León al baloncesto profesional, con Rodríguez al frente

- Nueva temporada, ¿nuevas ilusiones?

Siempre ilusiona comenzar una nueva temporada, tanto más si en ella se han producido cambios importantes y este es el caso de la presente temporada. Debemos dar forma a nuestro futuro, volver a la esencia del proyecto y sacarlo adelante pese a las adversidades y los ataques externos que venimos sufriendo en estas últimas temporadas, sobre todo después de dos años muy complicados volcados en el objetivo de devolver a León el baloncesto profesional. Ahora mismo todo son palos, pero nosotros estamos seguros que volverán a ser elogios con nuestro trabajo y esfuerzo diario y en eso vamos a volcar nuestra ilusión.

- ¿Qué habéis aprendido de esta etapa en la LEB Plata?

Muchas cosas, algunas malas y otras buenas, como en todas las experiencias. Ahora con la experiencia arrastrada debemos mirar hacia delante, sin olvidarnos de donde venimos y lo que somos. Han sido dos años de disfrutar una categoría que tardará en volver a nuestra ciudad, donde las cosas no son fáciles para nadie (una prueba de ello es el cambio continuo de equipos que la conforman cada temporada) y que viene provocando últimamente la desaparición de clubes y ciudades del panorama baloncestístico nacional e incluso regional y local. De estas situaciones también hay que aprender y a veces es mejor dar un paso atrás que morir en el intento. Creo que nosotros hemos tirado de realismo y hemos hecho lo correcto en lo que se refiere al primer equipo.

- ¿Estás decepcionado con algo o con alguien?

Decepcionado igual no es la palabra exacta, nosotros éramos conscientes de la ayuda con la que íbamos a contar institucionalmente, que igual no ha sido la adecuada al esfuerzo realizado y mirando otras localidades que tienen equipos en la misma categoría, con ayudas tanto económicas como materiales que a veces han quintuplicado las que nosotros hemos recibido, creo que queda constatado este hecho. Si bien, en el aspecto de patrocinios hemos contado con una fidelidad grande de nuestros principales esponsors y es un aspecto en el que el club ha crecido en estas dos temporadas sin llegar a desarrollar completamente todas las ideas que había en este sentido.

A nivel deportivo, creo que la masa social no se ha correspondido con la realidad de la competición, igual en este aspecto también debemos entonar el mea culpa, tanto por los horarios de los partidos como por las campañas de abonados que no han llegado al público exacto. Creo sinceramente, además, que ha existido una falta de realidad en el aspecto de plantilla, en ocasiones provocada por nosotros mismos y en las más provocadas por la falta de realidad de la propia plantilla y de jugadores locales que no han estado a la altura que les pedía el proyecto (recuperar el baloncesto profesional para león)

- ¿Por qué no ha funcionado este proyecto para recuperar el baloncesto profesional en León?

En los puntos anteriores queda contestada la pregunta, pero resumiendo: falta de apoyo institucional, poca masa social, pérdida estructural desde el comienzo a la finalización del proyecto, poca implicación jugadores locales. ataques externos de entidades locales, imposibilidad de llegar a cumplir los objetivos planteados en cada una de las temporadas, elevado coste o sobrecoste del proyecto...

- ¿Ha sido muy costoso?

Está claro que no han sido dos años fáciles para nosotros. Esto supone que hemos encontrado una dificultad tras otra y que hemos ido solucionando de la mejor manera posible. No escondemos que el club a día de hoy arrastra debido a esto una deuda, la cual está reconocida y en la mayoría de los casos ya pactado su abono, bien con carácter mensual o bien con periodicidad de pagos y es este objetivo a cumplir en el que tenemos que centrar nuestros esfuerzos en el futuro más cercano. Esperemos que en breve podamos desestimar este supuesto y volver a hablar de un futuro libre de deudas para nuestro club. También debemos aprovechar la ocasión para agradecer la paciencia y el afán de ayuda que hemos recibido de nuestros deudores. Son aspectos non gratos y de los que se aprovecha el crítico para opinar y catalogar, pero quiero recordar desde aquí que en el deporte profesional y tenemos varios casos cercanos que así lo demuestran, pocas veces se sale indemne. Es un aspecto que nos preocupa y en el que nos encontramos volcados en solucionar.

- ¿Y ahora qué?

Seguir con nuestra labor, la cual nunca hemos abandonado, de formación a través del baloncesto de nuestros jugadores y jugadoras de base. Hay que tener en cuenta que somos el club de Castilla y León que más equipos tiene inscritos en ligas federadas, contamos con primer equipo tanto masculino (liga EBA), como femenino (1ª Nacional), 6 equipos masculinos en ligas autonómicas y 4 equipos femeninos, además de contar con 18 equipos en ligas provinciales. Estos datos demuestran que el club está muy vivo, que no es ni mucho menos un trastorno para nosotros la nueva situación deportiva del primer equipo, demostrando que seguiremos trabajando para que cualquiera, sea niña o niño, con talento o sin talento, pueda jugar a su deporte femenino, teniendo en cuenta que todas/os ellas/os juegan con las mismas condiciones a sus compañeras/os, lo cual no es fácil de encontrar.

- Nuevo proyecto con dos clubes que aspirar a recuperar el terreno perdido

Siempre hemos mantenido y es una realidad que la unión es buena y en este caso, debido a una situación que lo ha desencadenado, se ha conseguido unir dos proyectos deportivos afines y cercanos en uno solo de cara al futuro, lo cual creemos hace crecer las opciones de desarrollo del club. Nuestro objetivo a día de hoy no pasa por recuperar ningún terreno perdido, creemos que no es el caso y planteamos un proyecto de futuro que comienza a dar sus primeros pasos en estos momentos. Habrá cambios importantes respecto al pasado, en todos los aspectos que espero nos sirvan para poder crecer y desarrollarnos al máximo posible.

- ¿Y la cantera?

Siempre se nos ha denominado como club colegial, club de cantera... Está claro que es nuestra apuesta, ha sido así durante todas las temporadas que hemos tenido en estos diez años de existencia, no existe ningún otro club cercano que haga tantos esfuerzos por su cantera. Torneos propios y ajenos, varios campus de baloncesto durante el año, en diferentes formatos, somos el único club que ha organizado un Campeonato de España en León, en categoría cadete femenino, tenemos una cena de Navidad que junta más de trescientas personas, un All-Star donde participan todas las categorías y jugadoras/es del club en diversas actividades, además de estar siempre dispuestos a ayudar a cualquier vecino en sus necesidades. Está claro que nuestro fin es formar y educar cantera. Personalmente me parece encomiable esta labor, menospreciada y nunca reconocida en nuestro entorno, pero de la cual estamos muy satisfechos dentro del seno del club y es reconocida y valorad en el exterior a niveles que a veces sorprenden incluso al que suscribe. No deja de resultar paradójico que nuestro modelo de club se copie fuera y dentro, pero aparezcamos siempre como la oveja negra de la familia baloncestística leonesa.

- ¿Las administraciones apuestan por el baloncesto?

El baloncesto en León mueve muchos clubes y colegios, los cuales reciben ayudas institucionales a veces de forma dispar. No es una cuestión de meritocracia o de justicia, sino que se tienen en cuenta otros componentes que poco tienen que ver con el mundo del deporte. Pero resulta que socialmente y en el mundo de la política, las cosas funcionan así y debemos aceptarlo. Hay casos claros de clubs que se mueven bien en este aspecto y de otros que no y no debería ser este el criterio a seguir por las instituciones. Mi planteamiento sería más sencillo, repartiendo equitativamente el presupuesto, dividiendo las cantidades a percibir dependiendo los equipos que cada uno tenga y la categoría en la que jueguen, algo que promocionaría la creación de nuevos clubes y la existencia de más equipos. También debería existir un código ético de conducta de los clubes entre sí y para con el resto de estamentos del deporte.

- ¿Cuál será el nuevo nombre?

La decisión ya está tomada, será una denominación que aúne los diferentes clubes y proyectos que se vayan uniendo a la misma, siempre manteniendo cada uno su identidad personal. Esperamos poder comunicarlo en breves.