Marta Pérez, primer fichaje para el Patatas Hijolusa

LEONOTICIAS León Jueves, 30 agosto 2018, 13:18

El Patatas Hijolusa va dando forma a su equipo. Después de anunciar la renovación de sus pilares fundamentales de la pasada campaña llega el primer fichaje, una jugadora de largo recorrido en Liga Femenina 2, la alcalaína Marta Pérez que después de toda una vida jugando en equipos madrileños afronta en León su primera experiencia fuera de casa con el reto de ayudar al Patatas Hijolusa a alcanzar el ascenso que se le escapó por muy poco las dos últimas temporadas.

Escolta de 1,78 metros de estatura, buena tiradora, muy intensa en defensa, Marta Pérez es una de esas jugadoras que nunca se esconden en los momentos complicados de los partidos y una deportista que tiene una historia detrás, en su caso la de la deportista que siempre tuvo claro que no quería renunciar a su sueño de ser deportista de élite pese a tener claro que los estudios eran lo primero. Por eso se quedó en Madrid, para acabar brillantemente su carrera de Medicina y ahora, recién licenciada, ha decidido que era el momento de salir de casa y no dudó que León y el Patatas Hijolusa eran el mejor sitio para seguir creciendo deportiva y profesionalmente.

«Yo siempre he tenido ganas de jugar fuera de Madrid, pero viendo que no era posible compatibilizar el baloncesto con la Medicina en otro sitio he esperado a acabar la carrera y ahora era el momento. He tenido varias ofertas, pero cuando me llegó la de León opté por ella sin dudarlo. Sentía que aquí era el sitio porque era todo positivo para mi crecimiento personal, ara construir otra parte de mí, para vivir sola», reconoce Marta Pérez que tiene muy buenas sensaciones «en lo deportivo porque nunca he oído nada malo del equipo y Moses sé que sacará lo mejor de mí sobre la cancha».

Además de jugar en el Patatas Hijolusa, la otra faceta de Marta Pérez también crecerá en León. Este año preparará el examen del MIR y, a la vez, trabajará con los servicios médicos del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de León. «Eso ha sido un plus ara venir a León. En el Centro de Alto Rendimiento voy a poder aprender de cara a un futuro en el que no tengo claro si elegiré la Traumatología o Medicina del Deporte que me llaman muchísimo, pero vengo de familia de médicos y cada uno tira para su especialidad y yo, la verdad es que aún no me he decidido».

Ejemplo de deportista que mira al futuro más allá del deporte, Marta Pérez es también el referente que busca Moses para las niñas de su cantera «que tienen que ver en Marta Pérez, en Itsaso, en Marta Canella, en Natalia y en cualquiera de nuestras jugadoras que es importante jugar al baloncesto pero que se puede compatibilizar con una carrera y eso para este club es un orgullo», asegura la entrenadora del Patatas Hijolusa.

El martes 4 de septiembre empezarán los entrenamientos de la primera plantilla y para entonces habrá más fichajes que unir al nombre de Marta Pérez que es optimista de cara a lo que puede hacer el Patatas Hijolusa en la nueva temporada. «Las primeras impresiones son muy buenas. Vamos a hacer un gran grupo y podremos competir con cualquiera. Cada compañera tiene algo muy bueno y si logramos ser un grupo seremos muy peligrosas», sentencia la escolta madrileña que se formó en la cantera de Alcalá y que antes de llegar al Patatas Hijolusa creció un año en el Canoe, cinco temporadas en el Estudiantes, otro año a Rivas en la mejor época del equipo madrileño y seis años más en Leganés desde donde ahora llega a León. Y todo eso y una carrera de Medicina cuando aún no ha cumplidos los 24 años. Todo un lujo para el nuevo Patatas Hijolusa.