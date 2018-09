Baloncesto La Liga Endesa quiere «despertar a la juventud» Las 18 estrellas de la Liga Endesa, junto al presidente de la ACB, Antonio Martín / EFE El campeonato que comienza la próxima semana, presentado este martes en sociedad, pretende revitalizarse y ganar audiencia AMADOR GÓMEZ Madrid Martes, 18 septiembre 2018, 18:43

La Liga Endesa 2018-2019, presentada este martes en sociedad en la sede de la compañía energética, quiere «despertar al aficionado, a un público más joven», y promete «baloncesto del bueno», según aseguró el presidente de la patronal de clubes (ACB), Antonio Martín. Bajo el eslogan 'Empieza la verdad. Volvemos», el primer campeonato huérfano de Juan Carlos Navarro después de 18 temporadas en la élite del mítico jugador azulgrana, ahora manager de la sección del Barça, la Liga Endesa pretende revitalizarse y ganar audiencia a través del canal recién estrenado #Vamos, que cada domingo, a partir de las 19:15 horas, emitirá en directo el mejor partido de la jornada.

El curso se estrenará el viernes con las semifinales de la Supercopa en Santiago de Compostela (Barcelona-Baskonia y Real Madrid-Obradoiro), cuyo título se resolverá el sábado, cinco días antes de que la Liga se inaugure, el jueves día 27 y comience la batalla por una corona que defiende el equipo blanco, con el que Sergio Llull espera vivir «una temporada especial» después de la grave lesión de rodilla que le llevó a «un año muy duro», aunque culminado con un histórico doblete para el conjunto dirigido por Pablo Laso. «Ya estoy al cien por cien», garantizó Llull, que como referente indiscutible de la Liga fue una de las 18 estrellas elegidas por la ACB para potenciar una presentación oficial que también contó con tres internacionales que la noche del lunes jugaron con España un sufrido partido camino del Mundial de China 2019 contra Letonia: Javi Beirán (Tenerife), Joan Sastre (Valencia) y Jaime Fernández (Unicaja).

Tampoco jugará ya la próxima temporada en la Liga Endesa otro campeón del mundo en Japón 2006, Álex Mumbrú, tras 21 campañas en la máxima categoría, por lo que la ACB decidió también tener un detalle de homenaje, a través de un vídeo, tanto con Navarro -a quien se dedicó una cerrada ovación- como con el ahora entrenador del Bilbao Basket, al igual que con Sitapha Savané, otra figura retirada del baloncesto activo. «Vamos a echar mucho de menos a Álex y a Navarro, que han hecho crecer a la Liga Endesa», reconoció Sergio Llull al término de una ceremonia que comenzó con 22 minutos de retraso y cuya organización se vio trastocada por las protestas llevadas a cabo por los trabajadores de Endesa.

Sin embargo, las reivindicaciones sindicales no consiguieron boicotear un acto en el que proliferaron los mensajes de cambio e ilusión de cara a la nueva temporada. «La Liga Endesa 2018-19 nos debe servir para intuir un camino que estamos dispuestos a tomar. Queremos dar un gran cambio y construir con solidez, aprendiendo del pasado, de lo positivo y de lo mejorable», destacó Antonio Martín en su primera presentación como presidente de la ACB, cargo que ocupa desde hace dos meses y cuyo organismo continúa ligado a Endesa, ya ocho años. «Este no es un patrocinio al uso, sino una alianza a través de la cual se está intentando darle una vuelta más al baloncesto», subrayó el exjugador de un equipo que ha perdido al mejor jugador de la pasada temporada, Luka Doncic. «Sin él perdemos mucho talento y mucha capacidad de leer el juego. Es un jugador de los que sale uno cada 30 años», lamentó Sergio Llull, mientras el azulgrana Adam Hanga apuntó: «No sé si pierde mucho el Real Madrid sin Doncic. Es muy buen jugador, pero el Madrid ha jugador también casi todo el año pasado sin Llull. No cambia nada».