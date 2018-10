LF2 «Tenemos ganas de dejar al Aros en Liga Femenina» Deporte(n)vivo. Las jugadoras Itsaso Conde y Marta Pérez fueron las invitadas en deporte(n)vivo LEONOTICIAS León Martes, 9 octubre 2018, 20:28

Ambición e ilusión. Estas son las sensaciones que transmiten que Itsaso Conde y Marta Pérez, jugadoras del Patatas Hijolusa, de cara a esta temporada que arrancará este sábado (18:30 horas) ante el Cerdanyola.

Después de una pretemporada ideal en la que han ganado a rivales de superior categoría como Bembibre o Duran Ensino, la ilusión se ha disparado: «nos da moral, pero cuando hay que empezar a ganar es a partir de esta semana».

Ninguna de las dos niega que el objetivo es «ascender» y que se ha dado «un paso adelante» esta temporada en busca de dicho objetivo. «Tenemos la mejor plantilla de los últimos años», añade Conde.

Para lograrlo, se han dado dos pasos. El primer fue renovar a Marta Canella e Itsaso Conde: «me he quedado porque no podía irme sin dejar a este club en Liga Femenina, me dolería mucho perderme este paso adelante».

El otro ha sido fichar a jugadoras con categoría para pelear ese ascenso, como Marta Pérez: «según me presentaron este proyecto, dije sí. Las sensaciones que me transmitía eran muy buenas y todo lo que me decían era positivo. Ahora esperemos poder lograr ese ansiado ascenso».

Ambas destacan a Isabel Fernández 'Moses' como el corazón de este equipo y que es una entrenadora «con la que mejoras en todos los ámbitos y te ayuda no sólo en la cancha». Además, la califican como una técnico «intensa» y que «está encima tuyo y no te deja relajarte ni un segundo».

Con todo esto, esperan que León se anime y destacan que el Patatas Hijolusa ya tiene una afición «fiel» que seguirá yendo. «Las jugadoras son las mismas, pero la esencia es la misma: actitud, defensa, intensidad y sacrificio», explica Marta Pérez.

Este fin de semana comenzarán una competición en la que esperan estar arriba, donde ven peleando a Celta, Ibaizabal y algún equipo catalán.