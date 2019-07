Itsaso Conde disfruta con la selección de Euskadi en el Torneo de de Barakaldo Imagen de Itsaso Conde. La jugadora de Embutidos Pajariel Bembibre estuvo concentrada con la selección de Euskadi en un campeonato en el que acabaron campeonas LEONOTICIAS León Lunes, 8 julio 2019, 18:22

La ala-pívot del Embutidos Pajariel Bembibre Itsaso Conde fue una de las jugadoras vascas que integraron el combinado de Euskadi que se proclamó campeón del Torneo de Barakaldo. Dirigido por el técnico del Lointek Gernika, Mario López, el combinado vasco, que incluía a jugadoras conocidas en la Liga DIA como Izaskun García (RPK Araski), Naiara Díez (Lointek Gernika) o Lara González (IDK Gipuzkoa), superó (46-62) en la final a la selección española U19F que prepara la Copa del Mundo que se celebrará en Tailandia desde el próximo 20 de julio. Conde, que disputó 12 minutos, aportó 2 puntos, 3 rebotes, 1 tapón y 1 asistencia para acabar derrotando al combinado preparado por Fabián Téllez.

En la semifinal, las de Mario López vencieron por 55-33 al combinado U19F de Bélgica con una menor contribución de la jugadora alavesa de la escuadra berciana. Las belgas, preparando también el Mundial, vencieron en la final de consolación a la selección U20F de Ucrania, que había caído ante España en la semifinal del torneo y que competirá en la División B del Europeo de la categoría desde el 3 de agosto en Pristina, capital de Kosovo.

Sobre esta experiencia, Conde aseguró que «fue muy buena y divertida. En años anteriores había tenido la oportunidad de ir a este torneo, pero distintos compromisos me lo habían impedido», recordó la interior del conjunto berciano, que apuntó que «este año me hacía mucha ilusión. Hemos entrenado tres días contados y la verdad es que nos ha salido muy buen torneo», opinó la vitoriana, contenta por el rendimiento del equipo: «Es como si llevásemos jugando toda la vida juntas. Es cierto que ha pasado bastante tiempo desde que acabó la Liga y físicamente ha sido bastante duro, pero ha merecido la pena«, enfatizó la nueva ala-pívot del cuadro berciano, que recordó que el de Barakaldo «es un torneo que se hace cada dos años. No volveremos a tener ninguna concentración más hasta entonces», lamentó.