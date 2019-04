LF2 | Fase final Itsaso Conde: «Creo que este va a ser nuestro año» Itsaso Conde, en un partido con el Patatas Hijolusa de esta temporada. / Peio García La jugadora interior del Patatas Hijolusa considera que llegan «con muy buenas sensaciones y confianza» a una fase final en la que se ven con opciones de ascenso DANI GONZÁLEZ León Martes, 23 abril 2019, 12:05

Llega la hora de la verdad para el Patatas Hijolusa y una de sus jugadoras referencia, una de las que más años lleva defendiendo los colores del equipo leonés, Itsaso Conde, considera que «va a ser nuestro año» y espera que la escuadra capitalina logre el ascenso a Liga DIA en la fase final de Tenerife.

«Estamos con muchas ganas e ilusión después de una muy buena temporada. Queremos demostrar todo el trabajo sobre la cancha», afirma Conde, que ve «muchas posibilidades» de superar la fase de grupos y estar en el partido por el ascenso del domingo: «estamos con confianza».

El miércoles viajarán a Tenerife para estrenarse en esta fase de ascenso ante el favorito del grupo, el Campus Promete logroñés (jueves, 12:00 horas). «Es el rival más duro y preferimos jugar contra ellas las primeras, porque tienen un estilo totalmente distinto al nuestro. Será un partido más estático y menos físico. Ganar ese partido es poner pie y medio en el domingo, porque ante Almería (viernes, 16:00 horas) y Añares Rioja (sábado, 12:00 horas) disputaremos partidos más asequibles, es lógico que ganemos uno de esos dos», afirma.

«No dependemos de ninguna jugadora»

La vitoriana es optimista en esta fase final porque ve un equipo «con muy buen ambiente» en el que el Patatas Hijolusa no depende «de ninguna jugadora». «Si una falla, hay otra que va a estar aportando, porque todas ponemos nuestro granito de arena», asegura Conde, que ve un elemento clave en la llegada de Dekeiya Cohen: «otros años no teníamos a una jugadora tan física como ella y estaba yo en zona peleándome con otras jugadoras que me sacaban tres cabezas».

En lo personal, la jugadora interior del Patatas Hijolusa reconoce que no ha sido su mejor temporada, pero afirma que en los últimos partidos se ha «encontrado mejor». «Es el año que tengo mejores sensaciones y mayor confianza», apunta.

Por último, Itsaso Conde está segura de que este va a ser «nuestro año». «El grupo es más asequible, ya que el año pasado nos emparejaron con los dos equipos que ascendieron. Además, las sensaciones son mucho mejores», añade la vitoriana que cree que el ascenso a Liga DIA sería «una recompensa para todas y para nuestro trabajo, además de quitarnos la espina de habernos quedado siempre a las puertas del salto de categoría».