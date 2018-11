Embutidos Pajariel Bembibre afronta «con ilusión» el duelo ante Perfumerías Avenida Bembibre y Perfumerías Avenida protagonizan el gran duelo de la jornada. El Embutidos Pajariel Bembibre se enfrentará desde las 18:15 horas de este sábado al Perfumerías Avenida | El Bembibre Arena acogerá este duelo de rivalidad regional en el que las del Bierzo Alto tratarán el sumar el primer triunfo de la temporada ante su afición después de tenerlo muy cerca en las anteriores citas NORBERTO DE LA MATA ALONSO Bembibre Viernes, 30 noviembre 2018, 20:22

Con buenas sensaciones a pesar de la derrota del pasado fin de semana frente al Valencia Basket, el Embutidos Pajariel Bembibre se enfrenta desde las 18:15 horas de este sábado a un Perfumerías Avenida que se está mostrando intratable en lo que va de Liga. El Bembibre Arena de la capital del Bierzo Alto se prepara para un duelo de rivalidad regional que tradicionalmente se vive con pasión y emoción por parte de dos aficiones que mantienen una extraordinaria unión pese a la rivalidad deportiva.

Se espera una gran afluencia en el recinto de la villa del Boeza, donde parece que los seguidores, a pesar de que los resultados no acompañen hasta el momento y de que las de Pepe Vázquez no hayan podido sumar ningún triunfo como local en lo que va de temporada, la hinchada está demostrando que vuelve a estar a muerte con el equipo. De su apoyo constante dependerá el desenlace de una temporada en la que la suerte no acompaña.

Pese a que los resultados tampoco acompañan en el tramo inicial del curso, la buena puesta en escena ha permitido a la escuadra berciana tener opciones de vencer en todos los partidos. Así fue también en el último, ante Valencia Basket, en el que el cuadro dirigido por Pepe Vázquez llegó al último minuto perdiendo por sólo un punto. El nivel competitivo le ha permitido, además, ser la tercera mejor defensa de la Liga DIA, sólo superada por el propio cuadro salmantino y Lointek Gernika, únicas escuadras que no han caído en las siete primeras jornadas.

«Con ilusión» ante el duelo

Sobre el choque, el técnico del conjunto bembibrense aseguró que «tratamos de afrontar todos los partidos de la misma manera independientemente del rival. Con ilusión, pero es evidente que nos enfrentamos al mejor equipo de España y uno de los grandes de Europa», recordó el preparador compostelano, que añadió que «trataremos de ponérselo lo más difícil posible, de seguir creciendo como equipo y de seguir siendo competitivos».

Pepe Vázquez, eso sí, asume que el último enfrentamiento ante el que fue su equipo la pasada campaña, en el que la escuadra charra venció por 66-71 en la última Copa Castilla y León, no sirve como referencia. «Ni por su parte ni por la nuestra; las jugadoras mundialistas acababan de llegar», recordó el adiestrador gallego, que afirmó que «ahora los dos equipos estamos más rodados. Trataremos de mantener la filosofía y jugar con la misma actitud», puntualizó el míster del cuadro berciano, que reconoció que «es un partido especial porque guardo un grato recuerdo del club, de la institución. Conozco a muchas personas y jugadoras y les deseo lo mejor siempre que no jueguen contra nosotros», apostilló.

«Trataremos de frenar su juego colectivo»

Llega al Bierzo Alto un elenco de jugadoras diseñado, como cada año, para no tener rival en las competiciones domésticas. Así, camina imparable por la Liga DIA, donde no conoce la derrota en los siete primeros compromisos y es el único equipo invicto junto al Lointek Gernika. En la Euroliga, eso sí, ya ha sufridos dos derrotas, el último el pasado miércoles frente al Sopron, actual subcampeón de Europa y que está dirigido por el español Roberto Íñiguez.

El conjunto salmantino está dominando el campeonato nacional con insultante facilidad, venciendo a todos sus rivales por más de 20 puntos de diferencia. Sólo Valencia Basket en la primera jornada exigió mínimamente a un equipo repleto de internacionales y en el que Lino López es el nuevo entrenador. Pepe Vázquez es consciente de que «es muy difícil parar a una o dos jugadoras» del Perfumerías Avenida. «Trataremos de frenar el colectivo, que no corran», analizó el preparador santiagués, que consideró que «es un equipo físico y atlético. Anota mucho al contraataque y con rebotes ofensivos», resaltó el míster del cuadro bembibrense, que agregó que «debemos ser agresivas y trabajar sobre sus puntos débiles».