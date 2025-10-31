Un derbi para recuperar la sonrisa

Dani González León Viernes, 31 de octubre 2025, 17:27 Comenta Compartir

El inicio de curso no está siendo el soñado para una Cultural que sólo ha logrado un triunfo en cuatro jornadas. Pero los derbis, derbis son, y todos los precedentes poco importan cuando estos partidos arrancan.

Los de Luis Castillo buscan la gesta de 'conquistar' la cancha de uno de los grandes favoritos al ascenso, el UEMC Baloncesto Valladolid (sábado, 19:00 horas) para retomar la senda de las victorias y la alegría.

Será un partido complicado ante un rival que cuenta sus partidos por victoria y que quiere poner, desde ya, la directa hacia la Primera FEB. Con viejos conocidos de los leoneses como Fares Ochi y Pau Isern, que tienen un papel importante en el conjunto pucelano, los leoneses tratarán de asaltar el Pisuerga.

La defensa, gran debe de la Cultural

Lograr regularidad en el juego y cerrar una defensa que, hasta ahora, no está funcionando, serán los retos de los de Luis Castillo para frenar al UEMC Baloncesto Valladolid y, a la par, abandonar esa zona media de la tabla para acercarse a los puestos en los que, a priori, debe estar la Cultural.

Con la gran duda de Jaime Llamas, aún renqueante del golpe que sufrió dos semanas atrás ante Toledo, el conjunto leonés buscará que Rodrigo Llamas y Diego Bultó sean capaces de transmitir la importancia de este derbi - con la ayuda de Jaime Llamas, pueda jugar o no - al resto de sus compañeros para dar un plus.

En el Pisuerga, la Cultural quiere recuperar la sonrisa y enderezar un inicio de curso que está siendo irregular. Los derbis, derbis son, y en ellos pueden pasar cualquier cosa.

