Los jugadores de la Cultural, en el encuentro ante Gandía. Eduardo Rodríguez
Baloncesto | Copa de España

La Cultural quiere más: próximo reto, Logrobasket

El conjunto leonés, tras superar a Gandía, visitará en octavos de final a los riojanos, rivales también en liga regular

Dani González

León

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:44

Comenta

Con sufrimiento, coraje y buen baloncesto, acompañado de un Palacio que arropó al equipo en los momentos más difíciles, la Cultural sigue avanzando en la Copa de España y está ya en octavos de final.

El conjunto leonés buscará una plaza en los cuartos de final los días 17 ó 18 de noviembre después de superar al UPB Gandía (83-81) en un vibrante partido en el Palacio de los Deportes.

El rival de los leoneses será el Logrobasket, equipo encuadrado también en el grupo oeste de la Segunda FEB y que, por lo tanto, también se medirá a los de Luis Castillo en liga regular. Los riojanos no han podido ganar en liga y se encuentran en las últimas posiciones.

Este encuentro de Copa de España se disputará en el pabellón de Lobete, en Logrño, después de que los riojanos derrotasen a Cáceres 67-65 para alcanzar estos octavos de final. El ganador de la eliminatoria se medirá al vencedor del Sant Antoni Ibiza (Segunda FEB)- Ourense (Primera FEB).

