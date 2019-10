El CB Bembibre sigue sin arrancar y suma una nueva derrota Instante del partido celebrado en el Bembibre Arena. Gernika se impone en el Bembibre Arena tras un partido donde las vascas siempre llevaron la iniciativa del marcador LEONOTICIAS Domingo, 13 octubre 2019, 20:58

El CB Bembibre ha vuelto a caer, en esta ocasión como local, ante un equipo que demostró tener más fondo de armario. Las bercianas perdieron por 60-75 ante Gernika un partido que siempre tuvo color vasco.

La presión desde el saque de fondo leonés dio mucho rédito y puntos fáciles a las visitantes. Mientras, la intensidad bizkaina era castigada con faltas al Lointek Gernika y llevaban a la línea de tiros libres al Embutidos Pajariel que sumaba 6 de los 13 puntos de este primer cuarto desde el 4,60. Milic hacía valer sus centímetros ante Llorente, dominaba en la pintura y el rebote (5 puntos y 7 rechaces) pero no era suficiente para abrir hueco. La penetración de Wojta y el triple de Díez estiraban la goma al +7.

60 CB Bembibre Salas (19), Butina (8), Llorente (9), Quirante (3), Nauwelaers (9), Ajemba (4), Conde (8), Manning 75 Gernika Wojta (15), Lo Sylla (4), Ocete (7), Díez (3), Arrojo (16), Dietrick (7), Mazionyte, Milic (15), Roundtree (3), Ariztmuño (5) parciales 13-19, 27-37; descanso; 47-57, 60-75 incidencias Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Femenina Endesa disputado en el Bembibre Arena

El rebote era del Lointek, que además encontraba facilidades en los dos contra uno ante las jugadoras del Bembibre sacando balones para tiradoras o cortes del lado débil. Todo eso se tradujo en un parcial de 5-11 en poco más de 5 minutos (18-30). Creció la diferencia al 20-35 (min.18). Entonces Itsaso Conde se desmarcó con 4 puntos, triple de Nauwelaers y 4 ataques errados de manera consecutiva por parte gernikarra apretaron el marcador. La última acción de Dietrick dejó el +10 en el luminoso.

En la reanudación el Lointek Gernika se empeñó en algunos lanzamientos lejanos, unos bien seleccionados, otros no tanto, olvidándose de jugar otras situaciones. Sí que encadenó acierto y velocidad el Bembibre y así recortó la segunda amenaza de ruptura del conjunto gernikarra (27-41) y ponía en entredicho el triunfo del Lointek. Con 40-46 y 13 minutos de juego por delante Mario López paró el partido. Salas tiraba del carro de las del Bierzo y Butina daba respuesta al triple de Ariztimuño también desde el arco. Remó Bembibre pero el equipo seguía lejos de las visitantes.

El colista no se dejó llevar, eso estaba claro. Estaba crecido y tuvo que trabajar mucho la victoria Gernika. En las primeras acciones ofensivas el Lointek no encontraba situaciones de tiro cómodas y agotó por dos veces la posesión sin ver aro, en la siguiente pérdida por tres segundos en la zona, y como tampoco estaba mucho más fino el Bembibre no les pasó factura (51-59). Entonces entraron Ocete primero, Wojta y Milic después y la renta se amplió por encima de la decena. La base mallorquina tiró de experiencia para gestionar la renta y sellar la derrota del CB Bembibre.