El Aros recupera la sonrisa y vence con autoridad al Arxil Momento del partido. El Patatas Hijolusa dejó ver sensaciones de un equipo serio y con argumentos pero todavía pecó de cierta irregularidad LEONOTICIAS Domingo, 4 noviembre 2018, 11:41

El Patatas Hijolusa festejó su tercera victoria en esta temporada para seguir su ascenso en la clasificación. No firmaron un encuentro 'redondo' las leonesas, que todavía tienen la irregularidad propia del inicio de la temporada, pero que ya dejan sensaciones de equipo serio y con argumentos para no dar opciones ni siquiera a un Arxil serio que aguantó hasta el descanso la intensidad de las leonesas, pero que no pudo mantener ese ritmo tras el descanso.

76 Patatas Hijolusa Mariona Martín (14), Patricia Vicente (8), Elisa Martínez (5), María Diez, Marta Canella (2) –cinco inicial- Dekeiya Cohen (21), Natalia López, Emma Flórez, Marina Fernández (4), Itsaso Conde (17), Marta Pérez (3) y Laura Martínez (2) 50 Arxil Mallou (20), Oursler (17), Carla Fernández, María Lag (6), Margarita Moreira –cinco inicial- Aldara Vázquez, Gala Mestres (5), Adiana Aparicio (2), Diaz-Pache y Williams PARCIALES 11-8, 18-18, 31-24, 38-33 (descanso); 45-35, 57-40, 66-46 y 76-50 ÁRBITROS Carpallo Miguélez y Pérez Hernández

Fue un partido de rachas en la primera mitad, pero mucho más regular tras el intermedio. As leonesas salieron fuertes y dos triples de Mariona Martín marcaban la primera escapada que quedaba en nada por la reacción de las visitantes, que castigaban cada error de las de Moses con sus contragolpes.

Así transcurrieron los dos primeros cuartos. Faltaba que el Patatas Hijolusa sacara partido a su superioridad en la zona, pero cuando Itsaso Conde, importante en la pintura y con dos triples seguidos que marcaron la escapada definitiva de las locales, y Dekeiya Cohen se pusieron a la faena no tuvieron rival.

El resto del equipo ayudó en defensa y volvió a dejar claro que este año cualquier jugadora de la plantilla puede aportar en ataque y en defensa camino del reto de volver a pelar por el ascenso. Ésa fue una de las noticas buenas del partido a la que hay que sumar el debut de otra jugadora de la cantera leonesa que se estrena en liga Femenina 2, Laura Martínez, que anotó sus dos primeros puntos en los dos minutos largos que estuvo sobre la cancha.

En la próxima jornada el Patatas Hijolusa viajará a tierras vascas para visitar la cancha siempre complicada del Ibaizabal.