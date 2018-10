Baloncesto Ángela Salvadores: «No me obsesiono con la selección» Ángela Salvadores. La escolta leonesa afronta una nueva temporada con el Uniqa Sopron tras ser subcampeona de Europa la pasada temporada EFE León Martes, 16 octubre 2018, 18:37

La escolta leonesa Ángela Salvadores inicia su segunda temporada en el Uniqa Sopron húngaro, subcampeón de la última edición de la Euroliga y con la certeza de que este año les será más difícil alcanzar los objetivos porque ya no van de tapadas y todos los rivales conocen su potencial.

Después de haber ganado el triplete -Liga, Copa de la Reina y Supercopa- con el Perfumerías Avenida Salamanca, buscó minutos y protagonismo en el campeón húngaro donde ha encontrado un entorno más favorable.

¿Convencida de que fue la mejor opción su salida del baloncesto español?

Después de un año ya se puede decir que fue la decisión correcta para poder seguir creciendo como jugadora, aunque siempre cueste abandonar tu país y un gran equipo, pero el paso dado y el momento fue el adecuado.

La primera temporada se cerró con un subcampeonato de Europa más que inesperado

Es cierto que, aunque la ilusión era máxima, era complicado pronosticar que salieran tan bien las cosas y nos quedáramos a tan solo un paso del sueño, por lo que las expectativas más ambiciosas se cumplieron sobradamente.

¿Será complicado poder repetir esta temporada el gran papel de la pasada?

Está claro que resultará mucho más difícil porque ya no podemos ir de tapadas, los rivales nos conocen y nos respetan más, además de que el grupo es más difícil -la competición se inicia el día 24-. Por eso el objetivo es trabajar para al menos igualar lo conseguido, que ya sería un éxito y no resignarnos ni nos conformamos con menos. En cuanto a las competiciones domésticas el reto no puede ser otro que ganarlo todo.

¿Cuenta el equipo con la plantilla necesaria para estos retos?

La pérdida de Milovanovic -por baja maternal- será muy importante por todo lo que supone, pero el club ha realizado un gran trabajo durante el verano para formar una plantilla compensada y creo que se ha conseguido.

¿En cuanto a su papel en el equipo, qué objetivo se marca?

La pasada temporada terminé muy satisfecha, porque me hicieron sentirme importante, pero tengo que seguir mejorando y creciendo en lograr la regularidad en el juego, por lo que espero poder aportar mucho más en todas las facetas que el primer año.

Después de haber sido una jugadora determinante en categorías inferiores con España, queda el salto al primer equipo de Lucas Mondelo, ¿qué falta para que Ángela Salvadores llegue a la selección absoluta?

La selección española es un equipazo, como demostró en el mundial y, por tanto, es muy difícil entrar jugadoras más jóvenes, pero todo es un proceso y se trata de trabajar duro y estar preparada al máximo para aprovechar el momento cuando llegue la oportunidad, como antes ha ocurrido con otros cambios generacionales, pero sin obsesionarse por dar ese último paso.