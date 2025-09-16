leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Atletismo

El leonés Rubén Fernández logra la plata nacional de la modalidad de pentatlón

El atleta leonés logró este gran resultado en la cita de Alcobendas

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:52

El atleta leonés Rubén Fernández, del club ULE Sprint Atletismo, logró la medalla de plata en el campeonato de España de Pentatlón de Lanzamientos Máster, celebrado el pasado fin de semana en la localidad madrileña de Alcobendas.

El leonés logró una segunda posición con 2.874 puntos en esta modalidad que une todas las disciplinas de lanzaiento del mundo de atletismo.

Brilló en martillo pesado, con 12,85 metros; además de destacar también en martillo (43,89 metros) y peso (10,91 metros). Su actuación se completó con el lanzamiento de disco (27,02 metros) y jabalina (28 metros).

Publicidad

Top 50
  1. 1 El centro de León quedará restringido al tráfico y el bus será gratuito
  2. 2 La «futbolista más guapa del mundo» y su nueva relación con León
  3. 3 Una pediatra de León, nominada a los Doctoralia Awards que reconocen a los mejores profesionales
  4. 4 La cara y cruz de la peatonalización de la calle Fuero: «No estoy contenta con el Ayuntamiento»
  5. 5 Malestar en la policía de San Andrés: sin jefe y sin cobrar la nómina
  6. 6 El verano dispara la venta de vivienda en los pueblos de León con un precio medio de 60.000 euros
  7. 7 Un nuevo bólido «impresionante» se deja ver en el cielo de León
  8. 8 Atropellan a un hombre de 51 años a la altura del KFC de León capital
  9. 9 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  10. 10 Las obras del puente de los Leones obligan a reorganizar el tráfico a Policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El leonés Rubén Fernández logra la plata nacional de la modalidad de pentatlón

El leonés Rubén Fernández logra la plata nacional de la modalidad de pentatlón