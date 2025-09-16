El leonés Rubén Fernández logra la plata nacional de la modalidad de pentatlón

Leonoticias León Martes, 16 de septiembre 2025, 14:52 Comenta Compartir

El atleta leonés Rubén Fernández, del club ULE Sprint Atletismo, logró la medalla de plata en el campeonato de España de Pentatlón de Lanzamientos Máster, celebrado el pasado fin de semana en la localidad madrileña de Alcobendas.

El leonés logró una segunda posición con 2.874 puntos en esta modalidad que une todas las disciplinas de lanzaiento del mundo de atletismo.

Brilló en martillo pesado, con 12,85 metros; además de destacar también en martillo (43,89 metros) y peso (10,91 metros). Su actuación se completó con el lanzamiento de disco (27,02 metros) y jabalina (28 metros).

