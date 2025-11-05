Un leonés en Nueva York: De las carreras populares de León a las grandes maratones del mundo El leonés, ingeniero y atleta, fue el segundo español en meta y terminó entre los 100 primeros de la mítica prueba, su segunda 'major' tras debutar en Chicago

Imagen de la participación de Jesús González en la maratón de Nueva York.

Lucía Gutiérrez León Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:20

El leonés Jesús González Cidón volvió a dejar su nombre grabado en el atletismo popular español. El pasado fin de semana se convirtió en el segundo español más rápido en la maratón de Nueva York, cruzando la meta entre los cien primeros de casi 59.000 participantes.

«Fue una carrera increíble, con una animación espectacular desde el kilómetro uno. Las avenidas estaban llenas de gente animando, durante kilómetros y kilómetros. No he visto nada igual en ninguna otra carrera del mundo», cuenta Cidón, aún emocionado por la experiencia. «A pesar de las cuestas y del sufrimiento, es una carrera para disfrutar, no para hacer marca. Es algo que hay que vivir una vez en la vida».

El corredor leonés participó como subélite, compartiendo zona de salida con algunos de los mejores fondistas del planeta, entre ellos Eliud Kipchoge, Sifan Hassan y Hellen Obiri, campeona femenina de esta edición. «Tuve la suerte de estar con la élite mundial, con avituallamiento propio y todas las facilidades. Estar allí con los mejores fue un sueño cumplido», asegura.

Trayectoria en el deporte

González Cidón empezó a correr en 2016, casi por casualidad, en las carreras populares de la provincia de León. «Empecé en plan amateur, en la Copa Diputación. El primer año quedé segundo y al siguiente conseguí ganar la liga. Ahí fue cuando me enganché del todo», recuerda.

Su salto a la larga distancia llegó en 2022, cuando decidió preparar la Maratón de Málaga y, como entrenamiento previo, corrió la Maratón de Tenerife, que acabó ganando. En Málaga firmó su mejor marca hasta entonces, 2h25, y fue el primer español en meta. Ese resultado le abrió las puertas de los grandes maratones internacionales.

Imágenes de Jesús en distintas carreras. L.N

En 2023 debutó en Chicago, donde fue primer español y cuarto europeo, y desde entonces ha seguido mejorando sus registros: 2h20 en Sevilla, pódium por equipos en el Campeonato de España de Barcelona, y nuevos éxitos en Vitoria, Canarias y Málaga.

Siempre con tiempo para su pasión

«Yo sigo considerándome un corredor popular. Trabajó como ingeniero a jornada completa y entreno cuando puedo, compatibilizando esto con mi familia. Acabo de ser padre y, aun así, intento sacar tiempo para correr», cuenta. «El atletismo me ha dado mucho, pero sobre todo me da equilibrio y felicidad».

Desde León hasta Nueva York, pasando por Tenerife, Málaga y Chicago, el camino de Jesús González Cidón demuestra que la pasión y la constancia pueden llevar a un corredor popular a rozar la élite mundial.