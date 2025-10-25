Horario, recorrido y calles cortadas por la Carrera de la Mujer 2025 en León El itinerario será el habitual, con salida y llegada en el Hispánico después de recorrer el centro de la ciudad

La undécima edición de la carrera de la mujer se disputa en León este domingo 26 de octubre a las once de la mañana, las doce para los despistados que no hayan cambiado de hora su reloj, con un recorrido ya habitual.

La salida se dará en el Estadio Hispánico para afrontar el paseo del Parque y tomar la calle Maestro Nicolás tras cruzar la rotonda de la Plaza de Toros. La ruta sigue por las calles Fray Luis de León, Padre Javier de Valladolid y Corredera para llegar a la plaza San Francisco y tomar la avenida de Independencia para enlazar las plazas de Santo Domingo, San y Botines. Ya en el casco histórico la carrera sube por calle Ancha hasta la plaza de Regla para continuar por Puerta Obispo, calle San Lorenzo, avenida de los Cubos, calle Carreras, el Espolón, el Arco de la Cárcel y las plazas de Puerta Castillo y Santo Martino. Comienza la bajada por calle Sacramento, plaza San Isidoro y calle Ramón y Cajal. Segundo paso por la plaza Santo Domingo y la avenida Independencia para llegar a Santa Nonia, el Jardín de San Francisco, la calle Marqueses de San Isidro, Cartagena y repetir el tramo inicial a la inversa: Plaza de Toros, paseo del Parque y Estadio Hispánico.

Estas vías sufrirán cortes de tráfico y restricciones peatonales desde minutos antes del inicio, a las once de la mañana, hasta el final de la carrera previsto entre las doce del mediodía y la una tras completar todos los participantes los más de cinco kilómetros del recorrido.

Los seis mil dorsales disponibles casi se han agotado. El 22 de octubre, fecha límite, quedaban 250 por cubrir y en la página de internet de la organización se informaba de que todavía era posible inscribirse. Si no es así o ya se han agotado, todavía se puede colaborar con el dorsal 0. Toda la información sobre cómo hacerlo se puede consultar en la web carreradelamujerleon.com o a través de la Asociación leonesa de cáncer de mama (Almom).

Todo lo recaudado se destinará para la investigación del cáncer de mama. Una gran iniciativa que reune solidaridad, deporte y sensibilización sobre la enfermedad.