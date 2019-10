Atletismo Aláiz acudirá a un especialista en busca de un diagnóstico sobre su nueva dolencia Roberto Aláiz. El atleta leonés, que participó en la Milla de Ibiza con «buenas sensaciones», no pudo acabar bien los últimos metros por una «limitación a la hora de impulsar la pierna derecha» DANI GONZÁLEZ León Miércoles, 9 octubre 2019, 10:39

Preocupación de nuevo en el rostro de Roberto Aláiz. Después de superar dos lesiones de tendón de Aquiles y comenzar a encontrar sensaciones, una molestia en la pierna derecha vuelve a lastrar al fondista leonés.

Este sábado, regresó a una competición en la Milla de Ibiza donde «sabía que no me iba a encontrar como me gustaría» pero donde sí tuvo «buenas sensaciones». «A nivel físico, sentía que podía dar más, pero el tendón derecho me limitaba a la hora de impulsar la zancada», señala Aláiz, que comenzó a sufrir esta dolencia en los últimos 300 metros: «Iba tercero, con mi amigo Álvaro Rodríguez, y podía disputarle el segundo puesto. Intenté cambiar el ritmo para pelearlo, pero acabé quedando quinto. Sentí mucha impotencia».

Esto le ha hecho reflexionar, aunque Aláiz no se plantea parar. Ahora busca un diagnóstico «acertado» sobre qué le sucede, para lo que acudirá en unos 10 días a un especialista a Oviedo. «Espero que dé con la tecla, que me diga si esto no tiene solución posible a causa de la operación o si hay posibilidades de recuperación», señala.

Mientras tanto, el leonés seguirá entrenando «haciendo muy pocas series, que es lo que me limita esta dolencia», pero realizando gimnasio y rodajes. «Tenemos que hacer muchas sesiones de fisio y fortalecer la zona, hacer todo lo que podamos hacer para curarlo», afirma.

Aláiz está preocupado porque «nos faltan las series de calidad» para resolver las carreras de mediofondo, por lo que no descarta que, si persiste el problema, pasarse a una distancia más larga, cuando si idea inicial era tratar de competir en la prueba de 5.000 metros, para lo que necesita ese sprint final que, quizá, le pueda limitar esta dolencia si no encuentra solución.