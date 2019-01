Rodrigo Pérez acepta el papel de revulsivo en Ademar pero busca más minutos Rodrigo Pérez, en una acción ofensiva. Desde su puesto de central, comparte la dirección del juego con Sebas Simonet y Acacio Marqués, y como éste último también tiene pendiente conocer su futuro al concluir la presente temporada EFE Miércoles, 9 enero 2019, 18:51

El jugador de Ademar León Rodrigo Pérez acepta el papel de revulsivo que ha desempeñado en varios partidos durante la presente temporada, aunque de cara a la segunda vuelta del campeonato de liga confía en disfrutar «de más minutos y protagonismo», ha explicado a Efe.

«Todos los jugadores quieren disputar los sesenta minutos de cada partido, pero siempre es una decisión del entrenador y hay que dar el cien por cien en el momento que se le requiera, aunque sea para intentar cambiar el ritmo de los encuentros», ha reflexionado.

Desde su puesto de central, Rodrigo Pérez, de 23 años, comparte la dirección del juego ademarista con Sebastián Simonet y Acacio Marqués, y como éste último también tiene pendiente conocer su futuro al concluir contrato al finalizar la presente temporada.

Formado en la cantera de Ademar y después de ser internacional júnior, ha reconocido que se quedó «frío» después de que el club ejecutase el año pasado la cláusula de renovación de forma unilateral, por una temporada más, y la directiva demorara su compromiso de presentarle una ampliación de contrato por más campañas.

«Está claro que en su momento me molestó porque se me había dicho que me presentarían una oferta y no fue así, para después posponerlo todo a esta temporada», ha afirmado el jugador leonés, quien comparte vestuario con su hermano, el extremo internacional júnior Gonzalo Pérez.

Sin embargo, no critica que el club marque prioridades a la hora de las renovaciones y que pretenda cerrar inicialmente otras como las del Biosca o Acacio, pero cuando le presenten lo que ofrecen «habrá que valorarlo», ha advertido.

En cuanto a la situación de Ademar León con vistas a la segunda parte del campeonato, ha señalado que resultará muy complicada la segunda plaza por el mayor número de rivales en una liga que en su opinión «es la más igualada desde hace años, pero eso también supondrá que tenga un mayor valor el lograr el objetivo».