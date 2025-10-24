El Palacio quiere seguir siendo sinónimo de triunfo

Dani González León Viernes, 24 de octubre 2025, 14:45 Comenta Compartir

No es un mal momento para el Abanca Ademar. El conjunto marista encadena cuatro victorias en la Liga Asobal y busca la quinta ante un Balonmano Nava con dudas a partir de las 20:30 horas de este sábado en el Palacio de los Deportes de León.

Los leoneses, que van a completar una semana con tres partidos en el pabellón de la capital leonesa, quieren seguir asociando el Palacio de los Deportes a sumar puntos. Ya lo hicieron ante Caserío Ciudad Real y Cuenca en Liga Asobal, a lo que sumaron un empate en competición europea ante Nexe.

Sin Lindqvist ni Lodos, los leoneses cuentan con una amplia rotación en todos los puestos salvo el lateral izquierdo que permite a Dani Gordo disponer de distintas variantes en función del momento de partido. Y de disponer de distintos recursos que, en función del día y del rival, pueden ser más o menos resolutivos.

Alternativas y recursos para Dani Gordo

Los hermanos Pérez Arce, Rodrigo y Gonzalo, son de los infalibles, los que siempre están, pero ante Nexe brillaron Saeid o Wasiak. Con esta alternativa en los jugadores resolutivos, donde otros como Edu Fernández, Darío Sanz o Miñambres también pueden aparecer, Dani Gordo confía en superar a su exequipo, donde también Rodrigo tiene pasado.

Enfrente estará un Nava que, pese a disponer de un proyecto ambicioso, ha empezado mal el curso, con sólo un triunfo en seis jornadas - logrado en la segunda fecha - y sin puntuar lejos de tierras segovianas. Esas dudas y esas urgencias que puedan tener los naveros pueden ser aprovechadas por el cuadro de Dani Gordo.

El Abanca Ademar busca irse así al parón internacional con las mejores sensaciones, encadenando triunfos y partidos sólidos en casa y seguir mirando de cerca a los puestos altos de la clasificación de la Liga Asobal para continuar con su maratón de partidos en un noviembre que se presenta clave y duro.

