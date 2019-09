Liga Asobal Martínez Camí: «Nunca me hubiera imaginado jugar en un club como el Abanca Ademar» Pedro Martínez Camí. El joven central argentino, que llegará a León el domingo, señala que la llamada de Manolo Cadenas fue clave para decidirse: «No podía decirle que no» DANI GONZÁLEZ León Miércoles, 25 septiembre 2019, 17:40

El flamante jugador del Abanca Ademar, el central argentino Pedro Martínez Camí, asegura que nunca «hubiera imaginado» poder jugar en un club como el leonés. «Es un sueño, un salto muy grande y una oportunidad que no puedo dejar pasar», afirma el argentino.

El central, que visitó España en el Mundial júnior de Pontevedra, siendo uno de los destacados de Argentina, afirma estar «muy contento» por jugar en el Abanca Ademar, donde espera «mejorar y progresar, además de aportar todo lo que me pida Cadenas».

La llamada del técnico de Valdevimbre fue clave para Martínez Camí, que reconoce que cada semana, Cadenas hablaba con él. «Me preguntaba cómo había ido la semana, si había jugado, si me había sentido bien... y si valoraba salir a jugar a Europa. Pero hace 15 días me llamó y me dijo que me necesitaba cuanto antes», ha explicado.

Sin duda, la interferencia de Cadenas ha sido clave, tal y como explica el argentino, que asegura que tener al seleccionador argentino absoluto en el Abanca Ademar «es muy importante para mí y una ventaja a la hora de decidirme».

El argentino, que llegará a León este domingo, espera aportar mucho en defensa como avanzado y en ataque cree que puede dar «orden y ser el transmisor de las órdenes de Cadenas a la cancha». Además, asegura que Carou y Vieyra, sus compatriotas en la plantilla marista, ya le han dado la enhorabuena «y me han dicho que les tengo para todo lo que les necesite».

Por último, Martínez Camí destaca el aura que tiene el Abanca Ademar en Argentina. «Es un club conocido, sabemos que es una ciudad con una gran tradición y una afición volcada con el balonmano», señala.