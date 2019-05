Liga Asobal Mario López: «Aún no se nos ha aclarado qué sucedió con Guijosa» Mario López, durante deporte(n)vivo. El extremo del Abanca Ademar asegura que afrontan un «cambio de ciclo» con la llegada de Cadenas y califica con un 7 la temporada marista DANI GONZÁLEZ León Martes, 28 mayo 2019, 20:14

El capitán del Abanca Ademar, Mario López, ha sido el protagonista del último deporte(n)vivo de esta temporada donde ha analizado el curso del club marista y la cuarta posición conseguida en la Liga Asobal.

Reconoce que ha sido un año «extraño», especialmente el último tramo tras la salida de Rafa Guijosa del equipo después de una pequeña racha de malos resultados. Mario López señala que ese escenario les «sorprendió» y relata cómo se enteraron.

«El lunes llegamos a entrenar y estaba Rafa (Guijosa) vestido de calle. Nos dijo que se iba y luego, en la rueda de prensa, se dio a entender que era una destitución. Pero escuchando declaraciones posteriores, nos entran dudas y todavía nadie nos lo ha aclarado», afirma.

Tomó las riendas del equipo Diego Dorado, que «introdujo sus matices y fue una línea continuista» pero «no podía hacer grandes cambios ni una revolución». «Ya le conocía de una época anterior en la cantera y todos hemos estado muy a gusto con él. De hecho, si no viniera Cadenas, sería una gran opción para el banquillo», explica.

Cambio de ciclo

López también hace hincapié en el regreso de Manolo Cadenas, un «valor seguro» que no tiene dudas de que será un acicate a todos los niveles, «tanto para atraer más gente al Palacio como para que vengan jugadores de nivel y que el Abanca Ademar vuelva a ser ese club trampolín». El cambio de entrenador supone, para López, un «cambio de ciclo».

Tendrá trabajo, asegura Mario López, a la hora de reforzar el equipo. Da un voto de confianza a Patotsky a la hora de sustituir a Biosca porque «no es lo mismo ser portero con nuestra defensa que con la de Alcobendas» y sobre Feuschmann, que suena para ocupar el central, asegura que no le ha visto mucho como para valorarlo. «Hay que reforzar el central y el pivote, porque Sebas (Simonet) y Rodrigo aportaban mucho y Pesic ha hecho un temporadón».

El capitán no se ve en Europa hasta que «el nombre del Abanca Ademar no esté en el bombo» y afirma que «la cuarta plaza solo sirve para estar en la fase final de la Copa del Rey». «Es probable y ojalá sea así», señala López, que «a principio de año, no hubiera apostado por Bidasoa como segundo clasificado».

El 'adiós' a Juanín

Este sábado despidieron la temporada ante Guadalajara (28-21) en un partido muy emotivo por las despedidas: «He pasado mucho tiempo con Nacho (Biosca), Simonet, Rodrigo, Juanín... y es duro. Llegan como compañeros y se van como amigos».

El homenaje a Juanín gustó a Mario López, «es lo mínimo que se merecía», que desvela que los actos del inicio del partido, con la camiseta conmemorativa, fueron idea de la plantilla, y el acto de darle el brazalete a Juanín salió de él. «Para mi Juanín es un ídolo, mi referente de pequeño, y he aprendido mucho de él, tanto del balonmano como de la vida», señala.

Por último, Mario López afirma que la nota que le pone al equipo esta temporada es un de un siete y que él ha sido «irregular», aunque cree que ha acabado bien. «Estoy tranquilo porque, sé que cuando no estoy, está Gonzalo que es de garantías», afirma el capitán que el año que viene tendrá que renovar su contrato.