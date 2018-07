En León #tenemosAdemar El club marista presenta con un sorprendente vídeo su 'no campaña de abonados' para iniciar con ilusión la temporada LEONOTICIAS DIARIO León Martes, 17 julio 2018, 18:25

El Abanca Ademar presenta su 'no campaña de socios'. El club de balonmano de la capital leonesa anunciaba a principios de verano que en esta temporada los leoneses no vivirían ninguna campaña para incentivar la venta de socios y abonados para la nueva temporada. La sorpresa inundaba a los aficionados del club marista que finalmente no ha defraudado.

Porque este año no hay campaña, pero los leoneses tendrán ilusión, tendrán a Juanin y a Biosca, tendrán que ganar la liga. León tiene Ademar.

Un secillo y emotivo video en el que los aficionados del Abanca Ademar explican todo lo que tiene este equipo, ya que en León #tenemosAdemar.