deporte(n)vivo Feutchmann y Martínez Camí: «Aún no sabemos dónde está el techo de este Abanca Ademar» Feutchmann y Martínez Camí, en deporte(n)vivo. / N. Brandón El lateral chileno y el central argentino, llegados esta temporada a León, han analizado en deporte(n)vivo el gran inicio de campaña del cuadro marista LEONOTICIAS León Martes, 15 octubre 2019, 20:28

Los jugadores del Abanca Ademar Erwin Feutchmann y Pedro Martínez Camí han sido los protagonistas del sexto programa de la nueva temporada de deporte(n)vivo.

El chileno y el argentino han destacado, en primer lugar, la gran autoridad que mostró el Abanca Ademar en la eliminatoria ante el RK Vojvodina. «Todos los expertos pensaban que iba a ser una eliminatoria igualada, pero jugamos muy bien y solventamos fácil el emparejamiento», señala.

Martínez Camí, que destaca que su lesión de rodilla se ha quedado en un susto y espera estar el viernes ante Logroño, asegura que el equipo vive un momento de fiabilidad defensiva liderado por Juanjo Fernández y Carou y que «arrastra» a los demás.

El equipo está en racha, con siete victorias seguidas, algo que Feutchmann no esperaba tras el primer partido con derrota ante Bidasoa, pero ahora es optimista: «No sé dónde puede estar el techo de este equipo», afirma el chileno, que no quiere poner topes al equipo, al que le ve «errores que se pueden corregir».

«Cadenas es un ganador»

Ambos señalan a Cadenas como uno de los artífices de esta racha. «Nos mete intensidad y siempre está encima de nosotros para entrenar más fuerte, más intenso», explican, a lo que Feutchmann añade que fue lo que más le sorprendió en su llegada a León: «Me habían hablado del carácter y el espíritu de Cadenas, pero aún así me ha rebasado. Es un ganador».

Destacan la importancia del duelo de este viernes ante Logroño como una «graduación» para medir de verdad la mejoría y evolución del Abanca Ademar, además de ser un partido «tremendamente importante» para ganar opciones de estar en la Copa Asobal.

Feutchmann también ha revelado que hubo dudas sobre su llegada a León tras el fichaje de Cadenas, pero que en el Panamericano, el de Valdevimbre le indicó que tendría que jugar de lateral, plan que cambió con la 'plaga' de lesiones. «Entrenamos más y dimos un extra en el plano físico para desnivelar los partidos en el minuto 15 de la segunda parte», destaca el chileno.

«Sorprendidos» con el alto nivel de Rubén Marchán

Ambos hacen hincapié en el mérito que tienen las buenas actuaciones de Jaime Fernández como central, al que se le nota «que jugó en esa posición cuando era joven» por sus fintas y su visión de juego, felicitan a David Fernández y al propio Jaime por ser convocados por España y ven a Mario López y Rubén Marchán con opciones de ser 'Hispanos'. De hecho, ambos coinciden en señalar al pivote manchego como el jugador que más les ha sorprendido desde su llegada a León: «siempre está con la mano arriba y es fácil jugar con él».

Por último, se marcan como reto acabar en la segunda posición de Liga Asobal, estar en la Copa Asobal y en la fase de grupos de la Copa EHF y no renuncian a ganar al Barça: «No hay nada imposible y Manolo (Cadenas) nos meterá en la cabeza que podemos conseguirlo».