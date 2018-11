Guijosa: «Si rendimos a este nivel, estaremos arriba seguro» Rafa Guijosa conversa con Juanín García. / Peio García El técnico del Abanca Ademar recalca que todos los jugadores «han aportado» y valora el triunfo holgado ante un «equipazo» como el Atlético Valladolid DANI GONZÁLEZ León Miércoles, 14 noviembre 2018, 22:32

Satisfecho, Rafa Guijosa ha comparecido en rueda de prensa tras vencer 33-25 al Atlético Valladolid. El madrileño ha ensalzado el nivel mostrado por sus jugadores en el derbi autonómico y deja bien claro que «sin haber estado al gran nivel que hemos estado hoy, Valladolid hubiera ganado».

«Hemos estado muy bien, no habíamos alcanzado este rendimiento la pasada semana», señala Guijosa que afirma que «en el Ademar no vale perder, y menos de cualquier manera». «En Cuenca no estuvimos bien. Hoy hemos ganado y hay que disfrutarlo, pero las derrotas sirven para aprender», asegura.

El entrenador marista califica el partido de sus hombres de «completo, bueno en todas las líneas». «Salta más a la vista el nivel de la defensa, pero en el ataque y en el contraataque hemos estado espléndidos, aunque los errores se ven más. Todos han aportado y todos han estado bien», afirma.

Guijosa deja claro que el vestuario tenía en mente que estaban jugando un derbi, porque «sabemos contra quién jugamos y a quién representamos». «Lo hemos jugado con la intensidad de un derbi. Además, Atlético Valladolid es un equipazo y ha sido un partido bonito y abierto más allá del componente del derbi», recalca.

El entrenador del Abanca Ademar realza el nivel del equipo en el Palacio, donde todavía no ha perdido, y señala que «nos sentimos cada vez más seguros y cómodos con nuestra gente, y partidos como el de hoy ayudan a reforzar esa sensación». «Si mantenemos este nivel, vamos a estar arriba seguro», concluye.