Liga Asobal Carrillo espera llegar a la primera jornada y reencontrarse con su mejor versión esta temporada José Mario Carrillo, en uno entrenamiento de esta temporada con el Abanca Ademar. / D. G. El extremo leonés no se pone plazos para volver aunque reconoce que la recuperación de su lesión en el talón de Aquiles «evoluciona bien» | Carrillo busca esta temporada «continuidad, disfrutar del balonmano y volver a mi mejor versión» al lado de Cadenas DANI GONZÁLEZ León Viernes, 9 agosto 2019, 10:15

El extremo leonés del Abanca Ademar, José Mario Carrillo, sigue trabajando para recuperarse plenamente de su lesión en el talón de Aquiles, un síndrome de Haglund que le obligó a pasar dos veces por quirófano, para llegar en plenas condiciones al inicio de la Liga Asobal, que enfrentará a los leoneses ante Bidasoa Irún el próximo 7 de septiembre.

Ese es el gran reto de un Carrillo que no pudo tener continuidad en su temporada de vuelta al Abanca Ademar a causa de esta lesión. «Me gustaría estar en tres semanas entrenando como uno más, ya que es el plazo que me han dado los médicos», señala el jugador leonés que, pese a todo, es cauto: «veremos cómo me voy encontrando».

El extremo izquierdo reconoce que en cada entrenamiento «intento hacer más cosas» y está contento con «la evolución de la lesión». Aun así insiste en no ponerse plazos para entrenar en plenas condiciones y guiarse por sus sensaciones.

«Fue muy dura la recaída»

«Lo positivo es que el talón está bien, y cuando acabe de curarse el edema óseo, estaré totalmente recuperado», señala Carrillo, al que le queda un camino «no muy largo, pero duro» para estar totalmente disponible para Manolo Cadenas y que ya realiza ejercicios de saltos y cambios de dirección, tareas más agresivas con el talón pero que está soportando bien.

El leonés echa la vista atrás y recuerda la «dureza» de este camino de la recuperación, que se inició el noviembre con la primera operación. «Cuando pasé la primera vez por quirófano, pensaba en estar listo para la segunda vuelto, pero encontrarte otra vez el mismo problema y volver a la casilla de salida ha sido muy duro. Además, el periodo de recuperación, al operarme dos veces, es más largo, y este verano me he quedado en León para trabajar mucho y currar para intentar acortar plazos», afirma.

Ese ha sido su gran objetivo, estar listo cuanto antes y, ahora, su gran motivación es estar disponible, en plenas condiciones, en la primera jornada, en apenas un mes. «Me encantaría, tengo muchas ganas y motivación para esta temporada. Quiero tener la continuidad que tuve el año pasado y querría estar en ese primer partido, pero dependerá del ritmo que tenga y de si he participado en algún amistoso», señala.

«Quiero reencontrarme con mi mejor versión»

Respecto a la temporada, valora muy positivamente el regreso de Cadenas al Abanca Ademar, entrenador con el que empezó a entrenar con el primer equipo «y uno de los artífices de que hoy día me dedique al balonmano». «Tengo ganas e ilusión de trabajar con él, de disfrutar de este deporte y de reencontrarme con mi mejor versión», afirma.

Respecto a los objetivos de la temporada, Carrillo ve al Abanca Ademar listo para pelear por estar «lo más arriba posible», pero considera que es preferible centrarse en el corto plazo. «Tenemos un inicio complicado con rivales que, a priori, lucharán por los mismos puestos que nosotros. Es importante estar centrados en ese comienzo y ver dónde estamos con el paso de las jornadas. Pero una cosa está clara, el Ademar siempre tiene que pelear por estar arriba», sostiene.

Ve como principales rivales a Bidasoa, Granollers y Logroño, pero incluye en ese grupo de favoritos por el segundo puesto a Ciudad Encantada y a Huesca. «Seguro que hay alguna sorpresa más», adelanta.

Por último, Carrillo cree que hay que esperar a la evolución del equipo y veer cómo se adaptan todos al sistema de Cadenas para valorar la plantilla, pero ve fichajes de jóvenes «muy prometedores» y otros refuerzos de gran nivel como Feutchmann, «que se ha salido en los Juegos Panamericanos» que espera que se compenetren bien «con el bloque que hemos mantenido».