Liga Asobal Acacio vincula su renovación a la continuidad de Rafa Guijosa Acacio, en un partido con el Abanca Ademar. / Peio García El central brasileño reconoce tener dos ofertas de equipos franceses y afirma que esperaba un «esfuerzo mayor» por parte del cuadro marista

El central internacional brasileño Acacio ha vinculado, en gran parte, su continuidad en el Abanca Ademar al futuro del cuerpo técnico, compuesto por Rafael Guijosa y Diego Dorado, que también negocian con la junta directiva su renovación.

«La continuidad o no de Rafa y de Diego está claro que también condicionan la decisión, porque he estado con ellos cuatro años en Ademar donde he crecido mucho como jugador y creo que podría seguir haciéndolo, por lo que si siguen me quedaría más tranquilo o sino querría saber qué proyecto se pretende», afirmó.

Acacio Marqués, que recibió esta semana la oferta ademarista por dos temporadas, más una tercera opcional por parte del club -ésta última rechazada desde el primer instante por el jugador-, también reconoció que «esperaba un esfuerzo mayor, por lo que habrá que seguir negociando».

El jugador brasileño confirmó haber recibido ofertas de equipos franceses, destino al que llegaron la pasada temporada dos de sus excampañeros en Ademar, Álex Costoya -Chambery- y Diego Piñeiro -Dunkerque-.

Sin embargo, su «primera opción» es continuar en el Abanca Ademar y también en la Liga Asobal, «tácticamente una de las mejores de Europa, porque tener que jugar en otro país siempre requiere de una adaptación».

Acacio quiere dejar decidida su continuidad o no en las filas del equipo leonés antes de que se reinicie el campeonato el 2 de febrero con la visita al Ciudad de Logroño, por lo que seguirá negociando en las próximas semanas con el club, con la confianza de que se mejore también la oferta económica inicial.