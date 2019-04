Liga Asobal Acacio teme a un Atlético Valladolid «motivado y con menos presión» Acacio, en el partido ante Atlético Valladolid. / Peio García Cree que los maristas tienen una mayor obligatoriedad «porque hay que ganar como sea, para seguir con todas las opciones de jugar en Europa intactas» EFE Miércoles, 17 abril 2019, 12:25

El central del Abanca AdemarAcacio Marqués considera que su próximo rival, el Atlético Valladolid Recoletas, afrontará el choque del viernes, en la vuelta a la competición liguera tras el parón de selecciones «motivado y con menos presión».

Entre sus virtudes, ha destacado este miércoles la rapidez de su juego «con Adrián -Fernández- sabiendo dirigir a la perfección al equipo y con una buena portería que cuando funciona es capaz de complicar el partido a cualquiera«.

El internacional brasileño, que no fue convocado en la concentración realizada por su selección en Portugal, cree que el conjunto leonés tiene una mayor obligatoriedad en la cita en el pabellón Huerta del Rey, «porque hay que ganar como sea, para seguir con todas las opciones de jugar en Europa intactas».

Para Acacio, Abanca Ademar «no está tan mal» a pesar de los últimos resultados, con victoria angustiosa en la pista del colista Alcobendas, empate en casa ante Cuenca y amplia derrota en los cuartos de final de la Copa del Rey en Alicante frente a Granollers.

«En Alcobendas la mayoría de equipos han sufrido, bien sea por la hora un tanto extraña o la cancha, además del rival, mientras que el empate ante Cuenca no puede ser considerado tan negativo con un rival que va hacia arriba como se demostró en la Copa y frente al Granollers simplemente fueron ese día mejores, pero yo no sentí vergüenza, sino que simplemente no salieron las cosas«.

A pesar de todo, el central brasileño ha reconocido que «en esta semana quizá también toca hablar más» y ha negado que su rendimiento haya decaído tras su reciente renovación «porque también los rivales se preparan para jugar contra Abanca Ademar e intentar parar a sus jugadores y, en general, estoy muy satisfecho de cómo está transcurriendo la temporada«, ha insistido.

En cuanto a la influencia de las renovaciones pendientes en la plantilla o sobre el futuro de alguno de los jugadores, Acacio cree que «no están afectando, porque se trata de ser profesionales y Rafa -Guijosa- lo ha dejado claro y no tiene porqué afectar».