El Abanca Ademar supera a BM Granollers (26-23) y saca su orgullo de subcampeón

Un muro y dos lanzas en ataque. Con esta fórmula muy simplificada, el Abanca Ademar ha superado al gran rival por la segunda plaza, BM Granollers. Los maristas, liderados por un soberbio Nacho Biosca en portería, por encima del 50% de acierto, y Gonzalo y Acacio en ataque, superaron 26-23 a los vallesanos.

26 Abanca Ademar Biosca; Jaime Fernández (1), Juanjo Fernández (3), Simonet (1), David Fernández (3), Carou, Gonzalo (7) – siete inicial – Slavic (ps), Rodrigo, Vieyra (2), Acacio (5), Mosic, Carrillo (1), Pesic (3), Rozas, Casqueiro 23 BM Granollers Almeida; Pérez (1), Antonio García (7), Lancina (2), Oswaldo, Figueras (3), Gassama (2) – siete inicial – Guardia (ps), García (1), Ferrer, Valera, Martínez (1), Popovic (2), Vukasic, Franco, Márquez (4) PARCIALES 1-0, 4-2, 7-5, 10-7, 11-9, 13-10 (descanso), 14-12, 17-16, 21-17, 24-20, 25-21, 26-23 (final) ÁRBITROS Raluy López y Sabroso Ramírez. Excluyeron a Simonet (2) por parte del Abanca Ademar y a Oswaldo y a Popovic por parte del Fraikin Granollers

Advertía una y otra vez Rafa Guijosa antes del partido que se medían las dos mejores defensas del campeonato. Empeñados en dar la razón al madrileño, Abanca Ademar y Fraikin Granollers estuvieron cinco minutos sin inaugurar el marcador. Las zagas se impusieron a los ataques en el inicio del choque, tendencia que rompió un activo Pesic.

Cada gol iba a costar y un detalle marcaría la diferencia. Ese aspecto determinante se llamaba Nacho Biosca. El catalán, desde el inicio, comenzó a sobresalir, desesperando al ataque vallesano, que no encontraba la manera de superar al barcelonés.

Apoyado en una gran defensa, Biosca lideró al Abanca Ademar que, poco a poco, se fue entonando en ataque ante una sólida y dura defensa de Granollers. El plan de Antonio Rama pasaba por secar el ataque marista y aprovechar sus opciones, pero nada estaba yendo tal y como él preveía.

La mala noticia llegó en el minuto 13. El vallesano Édgar Pérez, en un mal apoyó, se lastimó la rodilla. Sus gestos dolor y el hecho de que fuera trasladado directamente desde la cancha al hospital hacían temer por una grave lesión.

Primer arreón marista

Tras este desafortunado impás, el Abanca Ademar volvió a la carga para ponerse con tres goles de renta. Su ventaja no superó esta barrera, pese al buen hacer de un inspirado Gonzalo Pérez, que sigue al nivel que lleva mostrando toda la temporada.

La garra y el coraje de Granollers les mantuvo siempre en partido. Los vallesanos no se iban a rendir y se agarraron a su defensa para no dilapidar sus opciones ante el muro construido por Nacho Biosca. Los de Rama lograron detener el ataque marista hasta que Acacio entró en pista para 'agitar' de nuevo a la defensa catalana, que no supo detener la imprevisibilidad del carioca pero, pese a ello, seguían con vida al descanso (13-10).

Tras el descanso, Granollers cambió a su portero en busca de descolocar al ataque marista con el ingreso en la cancha de Marc Guardià. El cuadro marista comenzó a precipitarse en ataque, lo que daba alas a los vallesanos que, pese a ello, fueron frenados por la defensa marista y el 'show' de Nacho Biosca, que seguía en acción.

Pese a todo, Granollers no bajaba los brazos y, nada más que el Abanca Ademar bajara levente el pistón, volverían a dejar claro que estaban ahí. Así sucedió y los catalanas, en el minuto 37, se pusieron a uno tras un error y pérdida en el ataque leonés y un plácido contraataque.

Juanjo Fernández, la mala noticia

En estos instantes de tensión e igualdad, llegó una mala noticia para el Abanca Ademar. Juanjo Fernández, en un contacto con Popovic, tuvo que ser retirado de la cancha en camilla con ostensibles gestos de dolor en su hombro izquierdo.

Este episodio enrabietó al Abanca Ademar, que metió una marcha más y puso más diferencia en el marcador, llegando, tras dos goles consecutivos de Acacio, a los cuatro de ventaja para los de Rafa Guijosa.

Ahí fue donde los maristas cimentaron su victoria. Con el gran estado de forma mostrado por Biosca, era complicado que los vallesanos, con diez minutos por delante, remontaran los cinco goles que los leoneses lograron tener. Lo cierto es que el ataque leonés, con la defensa 5-1 con un marcaje individual a Acacio y la mejoría de Almeida bajo palos, pudo poner en entredicho la victoria leonesa en los últimos minutos... pero estaba el ángel de la guardia marista este miércoles, Nacho Biosca.

Golpe sobre la mesa del Abanca Ademar. El cuadro marista ha sacado músculo, su orgullo de subcampeón para evitar que el Granollers pueda pensar en usurpar el trono de los mortales a los leoneses, que ya piensan en su próxima cita: en Noruega, ante el Elverum, el sábado a las 18:10 horas.