El Abanca Ademar quiere empezar su maratón con buen pie

Dani González León Jueves, 9 de octubre 2025, 17:11 Comenta Compartir

Puente Genil es el inicio del tramo más complicado del camino. El Abanca Ademar visita este viernes (20:30 horas) al Ángel Ximénez Puente Genil en busca de dos puntos muy valiosos para seguir asentándose como un firme candidato a los puestos europeos a través de la Liga Asobal.

Sin Lodos ni Lindqvist, el conjunto marista visita a un equipo cordobés en buen momento, ya que ha sumado dos victorias en los dos últimos partidos. Con viejos conocidos de los ademaristas como Tiago Sousa o Leandro Semedo, además de otros con 'pedigrí' en Asobal como Pablo Simonet o Álvaro de Hita, los andaluces tratarán de sorprender a los leoneses.

Y todo esto llega después de un importante triunfo de los de Dani Gordo ante Caserío Ciudad Real en el Palacio y como inicio de unas semanas muy duras y ajetreadas en el calendario marista. La Liga Europea comienza para los maristas este martes y comenzarán a encadenar dos partidos por semana.

La importancia de rotar

Es por ello que los tropiezos tienen que ser mínimos en el tramo más exigente de calendario, donde todos los jugadores a las órdenes de Dani Gordo tienen que dar un rendimiento óptimo para poder rotar, repartir minutos y que la carga física sea la mínima posible en cada uno de los efectivos leoneses.

Con la buena imagen dada en las dos salidas ligueras que se han dado hasta ahora - Cangas e Irún -, los maristas quieren mantener ese buen rendimiento como visitante y llegar con la moral alta al primer duelo europeo ante el Kadetten de Juan Castro.

Temas

Ademar