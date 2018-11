El Abanca Ademar necesita ganar para mantener intactas sus opciones Una acción de un partido. El equipo leonés recibe en el Palacio al Cocks, un rocoso rival pero que no se encuentra en la lucha por lograr la clasificación a la siguiente ronda LEONOTICIAS Viernes, 16 noviembre 2018, 14:57

El margen de error no se encuentra en el Palacio Municipal de los Deportes de León y de ello es consciente la plantilla de Rafa Guijosa. La Liga de Campeones no deja de ser el premio a la pasada temporada, pero cuando el final de la fase de grupos está tan cerca y el equipo depende de sí mismo para acceder a la siguiente ronda, dejar escapar la oportunidad no es algo que contemplen los jugadores maristas.

El Abanca Ademar recibe este sábado (19:30 horas) al Riihimäen Cocks finlandés con la necesidad de sumar una nueva victoria que les permita a los leoneses mantenerse en la pelea por las dos primeras posiciones, que podrían recuperar si el Dinamo Bucarest rumano tropiezo en la cancha del Eleverum noruego.

Después del balsámico triunfo liguero del miércoles en el duelo de rivalidad autonómica ante el Atlético Valladolid Recoletas (33-25), exhibiéndose con un juego coral en defensa y ataque, el conjunto de Rafael Guijosa quiere repetir la imagen ante un rival incómodo por su estilo.

Un rival duro

En cancha finesa los ademaristas sufrieron en un partido defensivo que pudo caer de cualquier lado pero que finalmente supuso el reparto de puntos (19-19) con un tanteador inusual.

Los visitantes llegan a su primera visita a la cancha leonesa después de dos victorias, ante el Wacker Thun suizo en su terreno en Liga de Campeones y en la competición doméstica, que dominan con claridad, venciendo a domicilio al HC Hik por 20-31.

Para este compromiso Guijosa cuenta con una única baja, la del extremo leonés José Mario Carrillo, que permanecerá ausente hasta después del mundial de Alemania y Dinamarca en enero de 2019 tras su intervención quirúrgica.

El resto de la plantilla estará a disposición del técnico que podría utilizar el mismo arma que frente al Recoletas Valladolid, la continua rotación de sus jugadores para intentar sacar provecho de la mayor profundidad de banquillo.

El partido será dirigido por los colegiados serbios Marko Boricic y Dejan Markovic, mientras que el italiano Marco Tosi Brandi será el delegado de la Federación Europea de Balonmano (EHF).