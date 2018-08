El Abanca Ademar inicia la pretemporada con ilusiones y fuerzas renovadas para plantar batalla al Barcelona El conjunto leonés se ha vuelto a vestir de corto con las novedades de Mosic, Slavic y Carrillo, nuevos fichajes de la plantilla marista | Guijosa, que cumple su cuarta temporada en León, sostiene que Vejin no cuenta y que si se queda «verá los partidos en la grada» La plantilla del Abanca Ademar, en su primer día de pretemporada. / Sandra Santos DANI GONZÁLEZ León Jueves, 2 agosto 2018, 20:37

El Palacio de los Deportes ha vuelto a abrir sus puertas al Abanca Ademar. El conjunto leonés ha iniciado una nueva pretemporada cargada de ilusión y con Rafa Guijosa, por cuarto curso consecutivo, al mando. Enfrente tienen el reto de volver a luchar por el segundo puesto en la Asobal, competir en Champions y soñar con los títulos en las competiciones cortas.

«Tenemos la ilusión de siempre, sin ella no se puede competir. Tenemos la ilusión y el reto de pelear el subcampeonato, estar cerca de los títulos en las competiciones cortas, estar cerca del Barça en Liga Asobal y meternos en el top-16 en la Champions», señala Guijosa.

Desde este jueves, el técnico madrileño busca que el equipo llegue en «plenas condiciones» al debut liguero, el 8 de septiembre en León ante Logroño y recuerda que «no podemos dosficiar esfuerzos en ningún partido ni competición».

Insiste en su respeto al Barcelona como campeón, pero recuerda que los azulgrana «respetan, y mucho» a los maristas. «El factor sorpresa para nostoros no existe y eso hace el reto de tratar de ganar al Barcelona más bonito. Queremos que no haya tanta diferencia entre ambos, tanto en los duelos directos como en la clasificación», explica.

En esta primera sesión, ha reaparecido Juanjo Fernández, que ya se ha recuperado de la lesión de tobillo que le dejó en el dique seco a final de la temporada pasada. Mario López, además, ha completado su primera jornada como capitán marista y Mosic y Slavic han pisado por primera vez, como jugadores del Abanca Ademar de pleno derecho, el Palacio.

Caso Vejin

Pero el que no estaba es Pedrag Vejin, del que Guijosa recalca que no cuentan con él. «No tiene una ficha barata y no se corresponde con su rendimiento. Buscamos una solución, tiene propuestas en la mesa pero ninguna le convence. Él sabe lo que hay y, si no sale, se pasará el año en la grada, no voy a perder tiempo en algo que en un año no he visto. No hay debate para mi», zanja.

El técnico del Abanca Ademar afirma que es un «buen chaval», pero ya le comunicaron tanto a Vejin como a sus representantes en febrero que no contaban con él. «Hemos sido honestos y no le hemos puesto trabas. Si se quiere quedar porque aquí se queda bien, perfecto, los contratos están para cumplirlos. Pero se va a pasar el año parado y para un chico de 24 años no es muy recomendable, así que esperemos que su busque un sitio donde cuente», añade.

Carrillo vuelve a casa

Uno que ha vuelto al Palacio tras dos años de 'exilio' en Oporto es José Mario Carrillo. El extremo leonés regresa a su casa, al Abanca Ademar, y l hace con «ilusión». «Ha sido extraño volver a pisar el Palacio, pero pronto me adaptaré. Algo ha cambiado en el equipo desde que me fui, así que tengo que coger los conceptos cuanto antes y aportar el máximo», explica.

Carrillo espera dar el máximo «a través de goles o de defensa, lo que me pida» y ve una plantilla con miembres para «ser ambiciosos». La competencia en su puesto, con Jaime Fernández y Juanín García compartiendo demarcación, no le preocupa y considera que debe ser un «motivo de orgullo» para la afición marista.

Con un plantilla joven, muchos jugadores de la casa, y la garra y la pasión de siempre, el Abanca Ademar 2018-19 ha echado a andar. El '¡Ademar, a luchar!' ha vuelto a retumbar en el Palacio, un pabellón que ya cuenta las horas para volver a disfrutar de su equipo.