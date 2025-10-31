El restaurante leonés que ofrece más de 35 tipos de cachopo y apuesta por la cocina casera

Lucía Gutiérrez León Viernes, 31 de octubre 2025, 08:16 | Actualizado 08:34h. Comenta Compartir

El Sauce es hoy uno de los puntos clave gastronómicos de Puente Castro, pero su historia comenzó en Villamoros hace casi una década. Allí fue donde Nataly Tuñón, que entonces acababa de cumplir 30 años, decidió ponerse al frente del negocio familiar iniciado por su padre y su pareja.

Cinco años después, y por motivos ajenos a su voluntad, el equipo tuvo que abandonar el local original. «Tuvimos que cambiarnos por diferencias y encontramos este local. Reformamos la terraza y en una semana nos vinimos todo el equipo», recuerda Nataly. Pese a la mudanza, la clientela de siempre no les dio la espalda: «Costó al principio, sobre todo porque yo sigo viviendo allí, pero la gente fue muy fiel y han seguido viniendo todos».

Su cocina mantiene la esencia de los primeros días: platos abundantes, caseros y pensados para todos los gustos. En su carta destacan más de 35 tipos de cachopos, elaborados en colaboración con una carnicería local que prepara los rellenos de forma específica.

Las joyas de la corona

También ofrecen tortillas por encargo y una amplia variedad de arroces, preparados individualmente para cada pedido.

«Cada arroz se hace en su paellera, no sacamos por raciones. Todo es personalizado», explica.

Imágenes del establecimiento. L.G

El Sauce ha apostado siempre por una cocina de casa, con platos elaborados de forma artesanal. «Las croquetas, las tortillas o las trenzas son todas caseras; nos gusta cocinar como en casa», señala Nataly.

Servicio de terraza o directo a casa

Durante el verano, su terraza se convierte en uno de los espacios más concurridos, mientras que el resto del año mantienen un servicio a domicilio gratuito en León y su alfoz, que incluye casi toda la carta.

Aunque los años y el traslado han marcado la evolución del negocio, la esencia sigue siendo la misma: trabajo, equipo y cercanía con el cliente.

Imágenes del establecimiento. L.N

«La mayoría de la gente que venía al restaurante de Villamoros sigue viniendo aquí. Igual no tan a diario, pero continúan fieles», comenta.