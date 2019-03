«Suelo acabar haciendo la loca» Macarena Gómez. / EFE Macarena Gómez El actriz debuta como monologuista mañana en '¡Stop Princesas! Live' (Comedy Central). «Lo confieso, he disfrutado mucho» JULIÁN ALÍA Madrid Sábado, 30 marzo 2019, 00:18

Nunca había querido encontrarse en esa tesitura, pero finalmente Macarena Gómez (Córdoba, 41 años) se ha acabado subiendo a un escenario para hacer un monólogo. Conocida, hasta un punto que a veces casi sepulta su propia identidad, por su papel de Lola en 'La que se avecina', la actriz está acompañada por las cómicas Susi Caramelo, Eva Soriano y Patricia Sornosa, y por la guionista Marta González de Vega, muy familiarizada con el mundo de la comedia. También por Santi Millán, la cuota masculina del programa, que completa el elenco de '¡Stop Princesas! Live', el programa especial que presenta Marta Flich, y que estrena mañana en exclusiva a las 22:05 horas el canal Comedy Central. El objetivo, analizar los clichés sobre las mujeres en la literatura, el cine y la televisión, incluso a través de experiencias propias.

-¿Por qué decidió sumarse al elenco?

-Porque iba a ser un reto. Yo siempre había dicho: «Un monólogo no, por Dios, qué miedo y qué difícil, quita, quita». Pero me llamaron y me dijeron: «Que sí, Macarena, que tú eres graciosa». Me lo pensé. y acabé aceptando. Como actriz hay que ponerse retos en la vida para seguir teniendo ambiciones y no estancarse. Durante la semana previa lo he pasado bastante mal; estaba muerta de miedo, pensando si me iba a acordar, si la gente se iba a reír. Pero una vez que estaba en el escenario... lo confieso, he disfrutado muchísimo.

-¿Repetiría?

-Hace una semana hubiese dicho que no lo iba a hacer nunca más, que no me lo volviesen a pedir, pero ahora, si lo tuviese que volver a hacer mañana mismo, lo tendría clarísimo. Sí.

-¿Podría decirse que ha salido satisfecha?

-No he visto el resultado, y no sé qué va a pasar mañana, pero allí en directo la gente se rio. Así que puedo decir que he aprobado la asignatura. Yo aspiro a tener un diez, como cuando estaba en el colegio, pero por lo menos el cinco lo he pasado.

«Me gusta el drama»

-¿De qué trata su monólogo?

-Quería hablar y reírme de mí misma, de algo que conociera bien. Me han ayudado, pero lo he llevado por el tema de que la gente por la calle me trata como si fuera Lola, que cuando me llaman Macarena se piensan que soy Macarena García y no Gómez.

-Es mucho tiempo 'conviviendo' con Lola.

-Y en Lola hay mucho de mí, claro que sí. Con los años los guionistas te acaban conociendo, saben cuáles son tus puntos fuertes, y escriben para sacarte partido. Yo tengo muchas escenas dramáticas, porque saben que a mí me gusta llevarlo al drama. Pero en mi vida real no me comporto como ella en absoluto. Aunque sí que me pasa que cuando llego al plató, ya me pongo a hablar como Lola, y salgo, y ya no soy Lola. Vuelvo, y lo soy otra vez. De forma totalmente inconsciente.

-Y la undécima temporada todavía no se ha estrenado.

-Sí, y los fans continuamente quejándose y preguntándonoslo. Se creen que tenemos información, y no es así, no sabemos nada.

-Últimamente se intenta dar más visibilidad a las cómicas.

-Es algo que nunca me había planteado. Yo tengo amigas cómicas que van por los bares haciendo este tipo de cosas. Entre ellas se conocen todas, y es verdad que no habían tenido esa visibilidad en la tele. Siempre he defendido que las mujeres son muy buenas escribiendo comedia, no solo interpretándola. Tenemos una gran capacidad de autocrítica y de reírnos de nosotras mismas. Pero esto no quiere decir que echemos a los hombres, obviamente.

-¿Qué papel se le ha resistido o le gustaría interpretar?

-Yo siempre quise hacer de Escarlata O'Hara en 'Lo que el viento se llevó', pero también me gustaría hacer un papel de mujer empoderada, que siempre acabo haciendo de loca, de yonqui, de prostituta. por mis ojos, por mi físico, y nunca me dan ese tipo de papeles. Me gustaría, por ejemplo, una gran empresaria superdominante.

-¿Qué busca en la televisión o en las series?

-Me gusta mucho el 'thriller' y las películas de terror, pero me declaro fan absoluta de 'Breaking Bad' y de 'El cuento de la criada'. De la protagonista sobre todo. ¡Ay, por favor, qué maravilla de papel!