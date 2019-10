Jesús Vidal, en leonoticias: «La fama no me ha cambiado en nada»

El actor Jesús Vidal vuelve a visitar leonoticias. Mucho ha cambiado la vida de este leonés desde la última vez que este medio de comunicación se reunió con él. Por aquel entonces acababa de recibir el Goya 'a mejor actor revelación' por la interpretación de la película 'Campeones'. De esto han pasado ocho meses, ahora disfruta de una carrera cargada de éxitos.

Vuelve a la capital leonesa para ofrecer una la charla, que tendrá lugar este viernes 18 de octubre en el salón de actos de Unicaja Banco situado en la calle Santa Nonia. Hablará sobre los retos de cada día para conseguir la felicidad, y planteará que todos podemos enfrentarnos diariamente a situaciones que nos superan, haciendo de nuestras debilidades, fortalezas para seguir adelante. «Planteo a la gente la vida como un reto, como a partir de superar el día a día se puede pasan los obstáculos. Simplemente la gente tiene que ponerse a andar», afirma Vidal a las cámaras de este medio.

Escritor

Jesús Vidal ya se ha convertido en un ejemplo de superación y de sus famosas palabras «inclusión, diversidad y visibilidad» nace su libro 'Sala de espera. Poemas y vivencias', el proyecto más «íntimo y personal» al que se ha enfrentado el actor. «Incluyo poesía, relato de ficción y también autobiografía en la que hablo mucho de mi familia. Muchos medios se interesaron por mi familia pero yo decidí no exponerles así que ahora quería escribirles unas palabras de agradecimiento desde un punto de vista literario y bonito», expresa Vidal.

La imagen de este actor también se ha modificado, sin perder la esencia de bonachón y campechano poco a poco ha desvelado facetas ocultas en él, como la de gracioso e irónico. «La imagen que da 'Campeones' es de un personaje inocente con mucha bondad pero yo directamente no soy así, es muchos aspectos es mis antípodas. La verdad es que ir poco a poco descubriendo las cartas ha sido interesante para el público», afirma Vidal.

Teatro

Este actor no ha perdido sus orígenes, así lo demuestra la obra de teatro 'Alguien voló sobre el nido del cuco' que adapta la novela de Ken Kesey (1962), también llevada al cine por Milos Forman, que hasta hace poco estaba en cartel. Un trabajo, en el que ha hecho hincapié en que «no tiene nada que ver con la película aunque los personajes son los mismos». Una performance que devuelve a los orígenes a este actor, donde trata temas comprometidos realizando una crítica social. En la obra cobra el papel de un violador que «tiene una parte de ternura pero por otro lado es un cínico, con un parte muy oscuro con cierto toque siniestro», asegura el Jesús Vidal.

La afama no le ha cambiado, eso es un hecho demostrable al verle caminar por la calle, «simplemente ser reconocido tiene una parte de mayor visibilidad pero la persona sigue siendo la misma, en resumen la fama no me ha cambiado en nada», expone este actor que siempre que viene a León disfruta degustando el mejor manjar, «disfrutar de mi familia y mi gente».

«La clave de todo es disfrutar y hacer disfrutar» resume Jesús Vidal, en un frase que simplifica su filosofía de vida.