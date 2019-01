El hijo de James Gandolfini será el joven Tony en la precuela de Los Soprano Michael Gandolfini. / AP La película, dirigida por Alan Taylor, estará ambientada en la década de los 60 EP Miércoles, 23 enero 2019, 12:03

Tras una larga búsqueda, el creador de Los Soprano, David Chase, ha encontrado a su joven Tony Soprano. Finalmente, será Michael Gandolfini, hijo del fallecido James Gandolfini, actor que dio vida al icónico personaje a lo largo de los 86 episodios de la serie, quien interpretará a la versión adolescente del capo en The Many Saints of Newark, la precuela cinematográfica de la ficción.

Según informa Deadline, el actor de The Deuce se suma a un reparto que también ha cerrado otras incorporaciones como Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Jon Bernthal, Billy Magnussen y Corey Stoll. Se espera que algunos personajes de Los Soprano aparezcan en el filme en una versión más joven.

La película, dirigida por Alan Taylor, estará ambientada en la década de los 60, durante los disturbios de Newark, Nueva Jersey y en medio de los conflictos entre afroamericanos e italianos. La historia estará centrada en el personaje de Nivola, Dickie Moltisanti, el mentor del joven Tony, cuyo padre cumple una condena de varios años en prisión.

«Es un profundo honor continuar el legado de mi padre al ponerme los zapatos de un joven Tony Soprano», dijo Gandolfini en un comunicado. «Estoy entusiasmado con la oportunidad de poder trabajar con David Chase y el increíble y talentoso reparto que ha reunido para The Many Saints of Newark», celebró.

El equipo de Los Soprano celebró el pasado 10 de enero el 20º aniversario de la mítica serie. Una reunión que conmemoró a Gandolfini, fallecido en 2013. Los Soprano, que se emitió entre 1999 y 2007, recibió el favor de la crítica mundial y fue galardonada con veintiún Premios Emmy y cinco Globos de Oro. El propio Gandolfini recibió tres premios Emmy, fue cinco veces premiado por el Sindicato de Actores y se alzó con un Globo de Oro por su trabajo como Tony Soprano.