Dani Martínez: «Soy malo intuyendo edades» Al frente de 'El concurso del año', que se afianza en Cuatro, y también jurado en 'Got Talent', afirma que, «sobre todo, tengo talento para dormir»

Julián Alía Jueves, 24 de octubre 2019, 00:15 Comenta Compartir

Dani Martínez (Astorga, León, 36 años) vuelve hoy un día más a ponerse al frente de 'El concurso del año' (13.55 horas) en Cuatro. Sin embargo, y pese a llevar más de un año con el formato que supuso su debut como presentador en solitario, el cómico -que también se ha unido esta temporada a 'Got Talent' (Telecinco) como miembro del jurado-, confiesa que sus habilidades para intuir las edades no han mejorado prácticamente nada.

- ¿Qué balance hace de este año y pico como presentador de 'El concurso del año'?

- Todo positivo. El equipo, los resultados de audiencia, los resultados a nivel personal... Ha sido el primer programa de televisión que presento en solitario y ha merecido mucho la pena.

- ¿Le ha ayudado esta experiencia para intuir mejor las edades y no meter la pata?

- Yo soy muy malo en eso y seguiré siéndolo por muchos programas que pasen. Hay gente que tiene una intuición especial, pero yo no.

- ¿Cómo le llegó la oferta de ser jurado de 'Got Talent'?

- Tengo muy buena relación con la productora de 'Got Talent España' desde hace varios años. Cuando empezaron a preparar esta nueva edición, querían incluir un nuevo perfil en el jurado. Sacaron mi nombre a relucir y no me lo pensé mucho. Es uno de los mejores formatos que se hace en la televisión mundial y sabía que en un formato así, de entretenimiento y sin guion, yo podía estar muy cómodo..

- ¿Cómo se ha visto en el programa?

- El resultado es bueno porque el equipo es extraordinario. El trabajo de jurado en 'Got Talent España' es solo una pequeña parte de todo lo que hay detrás. Hay un gran equipo trabajando para que tú brilles y el resultado sea bueno.

- ¿Importa ser el último en llegar?

- Después de llegar a 'Aída' cuando eran una familia que llevaba nueve años juntos, ya nada me asusta.

- ¿En qué diría que tiene talento?

- En dormir. Duermo mucho y tengo la capacidad de hacerlo a cualquier hora.

«Disfruto viendo a los demás»

- ¿Suele verse después en televisión?

- Muy poco. Por falta de tiempo y porque soy de esas personas que disfrutan más viendo a los demás que a sí mismo.

- ¿Con qué formato televisivo ha disfrutado más hasta la fecha?

- Con 'Tonterías las justas'. Me lo pasé increíble haciendo ese programa. Nos divertíamos una barbaridad. Teníamos una libertad creativa muy grande, confiaban en nosotros y nos dejaron crecer. Además, encontré en Flo al perfecto compañero. Fue una época en la que se generó un fenómeno alrededor de ese programa y todo el equipo disfrutamos de ello como una familia.

- ¿Y si lo compara con las giras por los teatros?

- Es que son dos cosas distintas. Las giras de teatro son para mí de lo más satisfactorio. Yo lo escribo, dirijo, produzco... se convierte en tu hijo. Dentro de las giras tan increíbles que he hecho, llenar el Palacio de los Deportes de Madrid con Flo fue tremendo.

- ¿Quiénes son sus referentes en el humor?

- Flo, que lo era incluso antes de conocerle, Jim Carrey es el cómico total. y el tipo de humor de Quequé me gusta mucho.