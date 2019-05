El espectáculo 'The Hole Zero' llega a León el 13 de junio Durante diez días, este espectáculo traerá canalleo, un punto sexy y un factor sorpresa, subrayan los promotores LEONOTICIAS León Martes, 14 mayo 2019, 18:46

'The Hole Zero', el nuevo espectáculo de la saga 'The Hole', llega a la carpa instalada en el aparcamiento de la Delegación Territorial de la Junta en León el 13 de junio.

La propuesta mezcla circo, cabaret, música y humor de forma diferente a los anteriores espectáculos, dejando a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de Studio 54 y en la Nochevieja.

Las entradas ya están a la venta con una promoción especial del 20 por ciento de descuento para las dos primeras funciones, el jueves 13 de junio a las 20.30 horas y el viernes 14 de junio a las 19.30.

La música se convierte en un elemento indispensable dentro de 'The Hole Zero', con canalleo, un punto sexy y un factor sorpresa, subrayan los promotores.