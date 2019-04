La compañía de teatro Wichita pone en escena la obra Cuzco La obra narra el viaje a la ciudad andina de una pareja en crisis que busca cómo salvar su relación, y se podrá ver a partir de las 21:00 horas LEONOTICIAS León Viernes, 5 abril 2019, 20:00

El Área de Actividades Culturales de la Universidad de León (ULE) ha programado para el sábado 6 de abril, a las 21:00 horas en el Teatro El Albéitar la puesta en escena de la obra titulada 'Cuzco', a cargo de la compañía 'Teatro Wichita Co', con texto y dirección de Víctor Sánchez Rodríguez.

'Cuzco' narra la historia de una pareja española, interpretada por Silvia Valero y el propio Víctor Sánchez Rodríguez, que viaja a Cuzco (Perú) en un desesperado intento por salvar su relación. Durante el viaje, conocen a una serie de personajes que afectarán los propósitos de su travesía: una feliz pareja de españoles con los que compartirán itinerario desde Cuzco a Machu Picchu; una italiana preocupada únicamente por encontrar su felicidad; un viejo peruano y su hijo, exiliados en Argentina, inmersos en una suerte de vIaje de redescubrimiento de su propia patria. Como telón de fondo, el pasado inca y colonial, el terrorismo de Sendero Luminoso, la pobreza andina, y el reflejo de una España herida de gravedad.

Lejos de unir a la esquilmada pareja, el viaje despertará las verdaderas necesidades de cada uno, su propia tragedia privada y personal, sus fantasmas. En definitiva, el viaje revelará la imposibilidad de soñar un mañana, el fracaso de la última oportunidad.

La crítica especializada ha comentado que la obra es «la historia de un malestar interior, de una ruptura, de cuestionamientos que parten de dos perfiles emocionales radicalmente diferentes».

Hay una evidente diferencia en la manera que tienen los personajes de enfrentarse a la vida. Por un lado, está una mujer inteligente, culta, pero triste, pasada de vueltas, incrédula, con la desesperanza de quien sabe que ya no puede continuar recorriendo el mismo camino, pero no sabe qué camino tomar o si será capaz de tomar alguno. Por el otro se encuentra su pareja, más abiertamente 'feliz' que gusta de disfrutar del momento, aparentemente más simple, y que se ha planteado este viaje como una oportunidad para reencontrarse, aunque también está perdido al no comprender la dimensión de lo que sucede a su alrededor, y más concretamente a su compañera de vida hasta ese momento.

'Cuzco' se muestra como una propuesta interesante, tanto por la construcción de los personajes como por el desarrollo de su historia, que combina de forma muy personal la intensidad de las emociones con un ritmo general sosegado y un entorno físico, personal, emocional y simbólico que se convierte en otro protagonista más de una acción, que deja abiertas puertas para que cada espectador decida.

Las entradas tienen un precio de ocho euros (la mitad para miembros de la comunidad universitaria) y estarán disponibles en la taquilla del teatro desde media hora antes del inicio de la función.