Reprimenda del ILC a un comentarista de La Liga por llamar a la Cultural «equipo castellano» Esta equivocación «invisibiliza una identidad deportiva, histórica y territorial claramente diferenciada» entre León y Castilla

Ana G. Barriada León Martes, 9 de diciembre 2025, 15:31 | Actualizado 15:37h. Comenta Compartir

La última reprimenda de ILC Denuncia, la sección del Instituto Leonés de Cultura que pone el foco en las incorrecciones, inexactitudes y errores que se publican en relación con la provincia de León, llega al deporte y, más en concreto, a La Liga. El error, de esos que duelen al aficionado que lo escucha y que chirrían al leonés que lo padece: llamar a la Cultural y Deportiva Leonesa equipo «castellano».

Sucedía al final de la retransmisión del partido entre la S.D. Eibar y la Cultural del domingo 7 de diciembre cuando, explica el ILC en la carta remitida al equipo de La Liga Hypermotion, el comentarista del encuentro, Xavi Rodríguez, se refería erróneamente a la Cultural como equipo «castellano».

En el tono educado y didáctico con el que acostumbra a trabajar el equipo del Instituto Leonés de Cultura, la carta remitida a La Liga reconoce el trabajo y la profesionalidad de los comentaristas pero no puede pasar por alto este término incorrecto utilizado para con León. «Esta afirmación es incorrecta», comienza el texto el ILC, que recuerda que la Cultural es un club leonés, con sede en la ciudad de León. «Tal y como recoge el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, esta comunidad está formada por dos regiones históricas distintas; la Región de León y la Región de Castilla, herederas respectivas de los antiguos reinos medievales de León y de Castilla la Vieja».

Es por tanto, sigue la carta, que considerar a un equipo leonés como castellano «supone una equivocación que invisibiliza una identidad deportiva, histórica y territorial claramente diferenciada». De esta manera, y entendiendo que este tipo de errores «puede producirse de manera involuntaria en el curso de una retransmisión en directo», el ILC recuerda que su labor es alertar de los mismos e instar a que no se repitan para velar por la «correcta difusión de la historia, la cultura y la identidad leonesa» utilizando la denominación adecuada en cada caso.

Como viene siendo habitual, la acogida por parte de la sociedad leonesa y, más en concreto, de los aficionados de la Cultural a la carta remitida por el ILC ha sido muy buena y agradecen que se defienda la identidad leonesa.

Temas

Cultural y Deportiva Leonesa