El PSOE pide que la Junta «haga los deberes» para que los muros de piedra seca de León sean Patrimonio de la Humanidad

León Viernes, 21 diciembre 2018

El portavoz de Cultura y Patrimonio del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Autonómicas, José Ignacio Martín Benito, reclamó este viernes en León que la Junta reaccione y «haga los deberes» que dejó pendientes, dado que quedó fuera de la declaración de la Unesco de los muros de piedra seca como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad; título que fue concedido a otras nueve comunidades.

«¿En qué estaba pensando el director de Patrimonio, estaba dormido?», cuestionó Martín Benito, quien este viernes compareció junto al secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, y al procurador Óscar Álvarez. La falta de diligencia de la Junta, remarcó, hizo que «la joya de la Corona» de España en esa materia quedase fuera de la declaración; algo que aún puede tener remedio.

La Junta no presentó la candidatura pese a que prometió hacerlo. «Aseguran que no encontraron una entidad o ayuntamiento depositario de estas construcciones. Pero es porque no las han buscado, porque hay instituciones dependientes de la Junta que han subvencionados proyectos relacionados. Quizá es que no haya comunicación interna», critica Martín Benito.

Para poder aspirar a un reconocimiento que, destacó, supone una gran oportunidad para el mundo rural «tan necesitado de reclamos turísticos», la Junta debería -y así se lo reclaman a través de una Proposición No de Ley elaborar un inventario general, por provincias, de las construcciones tradicionales levantadas con esa técnica.

Además, solicitan que se establezca un nivel de protección adecuado para las mismas y líneas de ayuda o subvenciones destinadas a su mantenimiento, conservación y recuperación, además de presentar la candidatura correspondiente para lograr esa designación de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

En León, señalan, hay construcciones de este tipo en prácticamente toda la provincia, principalmente dedicado a la actividad pastoril y que nació hasta en la prehistoria. «Desde La Cabrera hasta los chorcos para lobos de Picos de Europa, pasando por los chozos de Babia o Laciana o las construcciones del valle del río Eria, la Valduerna o los Argüellos», señala.