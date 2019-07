El rey leonés Alfonso VI ya puede descansar entre honores

El rey Alfonso VI ya puede descansar entre honores. Este monarca leonés pasó a la historia por ser un reunificador de los reinos de León y de Castilla, proteger a artistas y mecenas o impulsar la Reconquista. De hecho, una de sus andanzas más famosas fue la conquista de Toledo, ciudad en la que falleció.

Después, su cadáver fue sepultado en el Monasterio de San Benito de Sahagún, cumpliéndose así la voluntad del monarca. «Estuvo en Sahagún bastante tiempo de su vida, aquí le coronaron rey y siempre tuvo un agradecimiento muy profundo hacia el monasterio», comenta Sor Anunciación Ríos, abadesa del monasterio de Santa Cruz de Sahagún.

Galería. En el sepulcro de Alfonso VI también se hayaron restos de un adolescente y de un perro. / Inés Santos

Pero la historia no termina aquí. Este rey no ha dejado de moverse hasta la actualidad. Primero, el sepulcro que contenía los restos de Alfonso VI fue destruido durante el incendio que sufrió el monasterio, luego llegó la desamortización de Mendizábal. «Los monjes ya veían que iba a ser destruida su abadía y sigilosamente trajeron los restos del rey y las reinas, para que no fueran profanados, estuvieron mucho tiempo en el monasterio sin que nadie lo supiera». Afirma esta religiosa.

Ya en la actualidad, los restos mortales de Alfonso VI el Bravo, como era apodado, descansan en un arca de piedra lisa y con cubierta de mármol moderna. Ahora, un proyecto de remodelación pretende construir un mausoleo para ubicar el sarcófago real, junto al de su esposa Inés. El objetivo devolverle los honores que este monarca le dio a la localidad de Sahagún. «Al monasterio le dio fueros, fue el único monasterio que acuño dos veces moneda y le dio un gran esplendor, impulsó el Camino de Santiago y cambio la liturgia mozárabe en romana», sostiene Sor Anunciación Ríos.

Alfonso VI, un adolescente y un perro

No sólo descasarán con honores este rey leonés y la reina Ines de Aquitania, si no que también otras tres esposas cuyos restos también se encuentran en cajas de madera. Los diversos estudios realizados para identificar los huesos de este monarca han determinado que en el sepulcro de Alfonso VI también estás los restos de un adolescente y de un perro.

Esta creación estará finalizada después del verano, contando con un presupuesto de 26.000 euros. La obra que corre a cargo del artista leonés, Amancio González Andrés, consiste en la construcción de una base de piedra sobre la que se ubicarán los dos sarcófagos reales, con la efigie del rey y la reina en el sepulcro. De esta forma el monasterio benedictino de Sahagún dará un trato acorde al que el monarca les dio.