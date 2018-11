Evitar su destrucción y protegerlo a futuro, los desafíos de presente y futuro del patrimonio cultural La concejala de Cultural, el subsecretario de Estado, el líder del PSOE leonés y el diputado por el PSOE. / S. Santos El PSOE de la mano del subsecretario de Estado de Cultura y diversos expertos aborda los retos que presenta la conservación de la herencia cultural A. CUBILLAS León Sábado, 24 noviembre 2018, 15:16

Con motivo del Año Europeo de Patrimonio Cultural, el PSOE ha celebrado este sábado unas jornadas para celebrar la diversidad patrimonial y la puesta en valor de un bien del pasado con un gran potencial como recurso de futuro.

Como escenario, la Casa Botines, como cabeza de cartel, el subsecretario de Estado del Ministerio de Cultura que, se ha alejado del discurso político, para abordar las necesidades que exige la protección del patrimonio histórico, mostrando el cómo manejar y gestionar los bienes cultural.

En este sentido, Javier García Fernández, ha lamentado que en España, al igual que en otros países, la destrucción de los bienes culturales «ha sido exagerada», siendo necesario impulsar una concienciación sobre la necesidad de protegerlos.

«Por un lado, debemos protegerlos adecuadamente, evitar su destrucción, su pérdida para, en segundo lugar, asegurarnos que no sólo se protegen por hoy sino a futuro».

Una competencia de las autonomías y que, inicialmente y en su conjunto están debidamente implicadas, a juicio del responsable ministerial. «Algunas no tanto pero no me refiero a Castilla y León», señaló Fernández, que evitó por una nota al nivel de proteccionismo que existe en León

Unas jornadas que ha contado con ponencias de primera nivel de mano de expertos en la materia y en las que se ha incidido en la necesidad de reforzar el compromiso con una herencia cultural recibida y que la sociedad, en este caso leonesa, está obligada a transmitir a las generaciones futuras en buen estado.