Las once bandas de música de León que reciben ayudas de 50.000 euros El Instituto Leonés de Cultura beneficia a 11 formaciones con esta iniciativa

Leonoticias León Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:49 Comenta Compartir

El Instituto Leonés de Cultura colabora en la financiación y mantenimiento de las bandas municipales de música, este caso gracias con la convocatoria de subvenciones cuya propuesta de resolución fue aprobada en el último Consejo Rector de este organismo autónomo dependiente de la Diputación provincial.

El objetivo es contribuir a los gastos que han de afrontar distintos ayuntamientos en relación con la financiación de las formaciones que llevan a cabo una labor de difusión, docencia y promoción musical y que en ocasiones también dan a conocer el legado de compositores nacidos en las comarcas leonesas o vinculados a ellas.

Bnadas beneficiarias

Las beneficiarias son las bandas municipales de Astorga, Bembibre, Cistierna, La Bañeza, La Robla, Sahagún, Sariegos, Santa María del Páramo, Valencia de don Juan, Valverde de la Virgen y Villarejo de Órbigo, para un presupuesto total de 50.000 euros, con una ayuda en la que cada ayuntamiento deberá aportar como financiación propia, o generada por otras vías, un mínimo del 20 por ciento del importe total de la inversión necesaria para la realización de las actividades, ya que el porcentaje aportado por la Diputación a través del ILC no puede superar el 80 por ciento de la inversión.

Temas

Santa María del Páramo