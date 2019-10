Zahara e Iván Ferreiro ofrecerán un concierto juntos en Madrid Zahara e Iván Ferreiro. / Efe Los músicos se subirán a la vez al escenario, junto a sus dos bandas, el 20 de diciembre para desgranar un repertorio que contendrá éxitos de ambos artistas y alguna que otra versión IKER CORTÉS Madrid Miércoles, 2 octubre 2019, 16:24

No es la primera vez que Zahara e Iván Ferreiro unen sus caminos. A la jiennense y al gallego se les ha podido ver juntos en multitud de festivales, pero siempre con el corsé de lanzarse a colaborar en una o dos canciones en directo y a casa. Por eso la cita del 20 de diciembre en el pabellón 8 de Ifema, en Madrid, será única. Única porque, aseguran, «no se volverá a repetir». Acompañados de sus dos bandas, los dos artistas subirán juntos al escenario para desgranar éxitos al alimón que forman parte de los dos músicos y, «alguna que otra versión». Las entradas saldrán a la venta este viernes.

Así lo han anunciado en una multitudinaria rueda de prensa -más de cien periodistas convocados-, en el hotel Riu Plaza España de Madrid, en la que ha quedado patente la química entre los dos compositores. «Las veces que nos hemos juntado, han sido casi siempre de forma improvisada y cada vez que lo hemos hecho ha ocurrido una magia que he tenido con muy pocas personas. Con Iván voy sin miedo a tirarme a la piscina y había que ver hasta dónde nos llevaba esa magia», ha explicado Zahara, que está «deseando tocar las canciones de Iván».

«No sabemos lo que va a pasar. Meteremos a nuestras dos bandas y empezaremos a tocar. A ver qué pasa», ha comentado con cierta socarronería Ferreiro. El músico de Vigo ha dejado claro que los grupos que acompañan a ambos son «una familia» y «no una banda de mercenarios». «Son todos amigos entre ellos y va a acabar pasando lo que pasa en todos los festivales, que terminamos juntos con unos vinos en el escenario», ha apostillado.

Aún les queda mucho trabajo por delante. «Hay que escoger un repertorio y luego trabajar con él», ha explicado Zahara. Si bien es cierto que no planean ensayar mucho. «Cada vez que he tocado con Iván me he equivocado y eso mola», ha dicho. «Preferimos tocar, sentir, emocionarnos y no pensar mucho en la canción del otro y en la estructura. Tiene que ser divertido y fácil. Iván tiene un imán para los desastres y yo otro y es estupendo».

En este sentido, la cantante de Úbeda ha hecho hincapié en que con casi ningún músico se atrevería a dejarse llevar como con Iván. «No tengo miedo y eso me flipa», ha confiado. «Al final prepararemos muchas canciones y luego tocaremos otras», decía a su lado Ferreiro.

Preguntados por cuáles son las canciones que más les apetece interpretar del otro, el exvocalista de Los Piratas ha dicho que «la de miau, miau ('Hoy la bestia cena en casa')». Zahara, en cambio, ha dicho que le hace «mucha ilusión» hacer 'El leñador', que es una de sus composiciones, y, cómo no, 'Turnedo'. «Y tenemos muchas versiones que nos gustaría tocar, igual dura cinco horas», decía entre risas el gallego. «Venid cenados», apuntaba Zahara.

Lo que tienen muy claro es que la historia no se volverá a repetir. «Somos de toma única», aseguran ambos. «De hecho, si miras el principio de una gira mía y el último concierto, no se parecen en nada», explica Ferreiro. El músico espera tomarse un merecido descanso cuando acabe el concierto. «Llevo tres años de gira y necesito parar para componer», ha contado. Tampoco bailará, como sí hace Zahara en su última gira. «Necesito prompter para cantar mis canciones, como para aprender unos pasos de baile», ha comentado entre risas.

Desde hace unos días, las redes sociales de ambos vaticinaban lo que iba a ocurrir, colocando imágenes con nombres como John Lennon y Yoko Ono. Eso sí, no hay un espíritu reivindicativo detrás de este concierto. «Solo queremos convencer a la gente de pasarlo bien -ha afirmado Ferreiro-. Desde aquí animamos a todos a votar lo mismo. Tienen que aprender a hablar entre ellos».