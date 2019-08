El theremin de 'Modulador de ondas' protagoniza el jueves los conciertos del Musac 04:14 El Musac programa para este jueves una nueva e intensa jornada musical. Acompañado por violonchelo y una guitarra, Paulo Pascual presentará en directo su disco 'Planeta Theremin', que le ha llevado a ser incluido entre los thereministas internacionales con mayor trayectoria | El concierto, con entrada gratuita, estará precedida por una pinchada a cargo del dj Notone desde las 21:00 horas LEONOTICIAS León Miércoles, 7 agosto 2019, 11:13

El Musac prosigue con su intensa y atractiva programación de verano. Este jueves 8 de agosto a las 22:00 horas continúa en el patio del centro expositivo el programa de conciertos 'Galicia Sumergida' con la actuación de Modulador de ondas, proyecto del compositor, thereminista y guitarrista Paulo Pascual, que en directo estará acompañado por una nada convencional formación de trío electroacústico, compuesta por violonchelo, theremin y guitarra.

El primer disco autoeditado por Modulador de ondas, 'Planeta Theremin', viaja por diferentes espacios sonoros ligados de un modo orgánico y un flujo creativo muy personal. Contiene elementos que van desde la electrónica hasta el folk americano, enriquecidos con aires jazzísticos y con una cuidada atmósfera cinematográfica. Su tratamiento instrumental, que combina melodías del theremin con guitarras acústicas, chelos o pianos, ha causado que Paulo aparezca referenciado en espacios como 'Theremin Today', el directorio web gestionado por Peter Theremin, nieto del inventor del instrumento, donde aparecen los thereministas internacionales de mayor trayectoria. En Musac, el directo trabajará con los temas del disco y aportará una visión complementaria al trabajo de estudio personal y cuidado.

Ciclo Galicia sumergida

El concierto se engloba dentro del ciclo 'Galicia sumergida', que acerca a León la experiencia musical y activista de La Metamovida, agrupación que bajo el concepto de la improvisación conducida reúne a los miembros de trece bandas de la escena alternativa gallega. Se trata de agrupaciones de estilos diferentes que no quieren encasillarse en los géneros dominantes, que mantienen su personalidad lejos de los circuitos comerciales con propuestas sinceras, al margen de modas, unidas por su forma de entender y vivir la música.

Entre los principios que vertebran la actividad de La Metamovida se encuentran la organización de conciertos y festivales, asó como la edición; apostando siempre por la autoproducción. Creen en el Feito a man (hecho a mano), considerando la cultura siempre como un derecho y no una industria, para lo que apuestan por nuevos sistemas de trabajo, comunicación, edición y distribución en los que no prime lo económico. Los componentes de La Metamovida disfrutan, por encima de todo, de tocar. Son bandas de directo y no quieren un sonido artificial, y apuestan por la autogestión de los derechos de autor. Apoyan asimismo una escena heterogénea y diversa y rechazan el elitismo o las consideraciones de nobleza y linaje de ningún género.

Sobre la Metamovida

La Metamovida surge en el año 2011 alrededor de la Orquesta Metamovida, una agrupación que bajo el concepto de la improvisación conducida reúne a los miembros de 13 bandas de Galicia de la escena alternativa: Croì!, Es un aìrbol, Paìlida, Trilitrate, Bala, Diola, Modulador de Ondas, PenÞa, Comando Radar, Coìrvax, 16mm, Igmig, Nostoc (y los desaparecidos Guerrera, Unicornibot, Buogh, Durarara, Camarada Nimoy).