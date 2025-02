El Sónar cancela su edición de 2020 y pospone el festival a 2021 Para este año, estaban programados grupos como The Chemical Brothers, Arca, Richie Hawtin, Laurent Garnier o The Black Madonna

cristian reino Barcelona Viernes, 8 de mayo 2020, 18:34 | Actualizado 18:40h. Comenta Compartir

El festival Sónar de música electrónica y de tecnología, que debía celebrarse entre el 18 y el 20 de junio, ha anunciado este viernes que cancela la edición de este año y pospone el certamen a junio del año que viene. «Lamentamos comunicar que, debido a la crisis global originada por la pandemia de Covid-19, las ediciones 2020 de Sónar Barcelona y Sónar+D no podrán celebrarse, por lo que se posponen a 2021», ha señalado la organización en un comunicado. «Tras valorar cuidadosamente todas las opciones, y atendiendo a las normativas gubernamentales, esta decisión ha sido la única posible para garantizar plenamente la salud y la seguridad de todos los asistentes, artistas y equipos involucrados», han apuntado.

La 27ª edición de Sónar tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de junio de 2021 en el mismo emplazamiento de siempre, los recintos de Fira Montjuïc de Barcelona y Fira Gran Via de L'Hospitalet. Para este año, estaban programados grupos como The Chemical Brothers, Arca, Richie Hawtin, Laurent Garnier o The Black Madonna.

«Desde ahora mismo, estamos trabajando con los artistas, ponentes y entidades participantes para reprogramar en 2021 la mayoría de shows y actividades que todos esperábamos disfrutar este año», según los organizadores, que no garantizan que el cartel sea el mismo. Los que hayan comprado el abono podrán mantenerlo para el año que viene o pedir la devolución del importe.