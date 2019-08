El sábado 3 de agosto comienza el festival de jazz de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia Los sábados del mes de agosto, a las 22:00 horas, los amantes del jazz tienen una cita ineludible en Cerezales del Condado LEONOTICIAS León Viernes, 2 agosto 2019, 17:37

Los sábados del mes de agosto, a las 22h. los amantes de la música y del jazz en particular, tienen una cita ineludible en Cerezales del Condado, con las mejores bandas de la escena nacional e internacional

Por undécima edición, FCAYC programa 4 conciertos, con acceso libre en su escenario exterior, localizado en la fachada sur de su sede de madera y cristal, en el pueblo de Cerezales, a 30 km de León capital.

En esta ocasión, el festival da un paso más hacia delante, al componer su cartel bandas tanto nacionales como internacionales. Será los días 3, 10, 17 y 24 de agosto con: Slow is Possible, quizá la apuesta más experimental; los sicilianos Ermanno Panta & Banza Zeitun que mezclan música tradicional siciliana con flamenco; Trizak asiduos de festivales como el de Getxo o el Jazzaldia en San Sebastián o la big band The Bop Collective, con quienes se abre el festival este próximo día 3.

The Bop Collective es un octeto nacido en Barcelona y establecido en Ámsterdam. Sus componentes tienen una fuerte relación con la tradición jazzística tras haberse formado musicalmente de la mano de los standards de Broadway, el Swing y el Hard-bop. Con este ensemble muestran una nueva visión de esta música basada en la combinación de dichas influencias añadiendo nuevos ritmos y modulaciones métricas.

El grupo apuesta por una nueva visión y por la aportación de diferentes estilos de música afroamericana, expresada a través de la métrica y de melodías cantables que se entrelazan. Su repertorio está formado por música original y arreglos con melodías bien adaptadas para voz.

Con su segundo disco a punto de salir del horno, el octeto va adquiriendo una dirección musical concreta y distintiva.