Rufus T Firefly: «El Gran Café es el típico sitio donde siempre pasan cosas maravillosas» Este viernes, 14 de diciembre

Este viernes regresa de nuevo el grupo madrileño Rufus T Firefly, a El Gran Café, un año después con nuevo disco bajo el brazo 'Loto'. Este grupo de indie psicodélico está pasando por uno de sus mejores momentos después de la gran acogida que tuvo su anterior álbum 'Magnolia'. Leonoticias, antes de subirse al escenario, no ha perdido la oportunidad de mantener una pausada conversación con la voz de este grupo, Víctor Cabezuelo..

Vienen a León a presentar su nuevo disco, Loto, ¿podríamos decir que es la segunda parte 'Magnolia'?

Si es justamente eso, nos habían quedado alguna cosas por contar utilizando este lenguaje basado en la psicodelia setentera y decidimos sacar 'Loto'. Además nos han pasado cosas maravillosas durante esta última gira y pensamos que era una bonita forma de cerrar este ciclo. El concierto de León es un hola y adiós, es como presentarlo y nos despedirlo a la vez.

¿Magnolia marca un antes y un después en la banda?

El éxito de Magnolia nos ha sobrepasado, no nos lo esperábamos. Son estas cosas mágicas que pasan de vez en cuando en la música y hemos tenido la suerte de que nos haya tocado a nosotros. Estamos muy felices por todo o que nos ha hecho vivir este disco y por poder permitirnos el grupo siga caminando, algo muy complicado en este mundo.

¿Han llegado al sonido perfecto?

No para nada, de hecho ya estamos cansados de este sonido y lo que queremos es buscar cosas nuevas. En realidad el público escucha las canciones de Magnolia en 2017 pero esos temas ya llevaban tiempo compuesto, o sea que desde hacía tiempo ya sabíamos el camino que íbamos a coger. AL final son tres años indagando en esos sonidos y creemos que ya hemos desarrollado todo lo que queríamos. Ahora queremos buscar otros caminos, nos aburrimos mucho de nosotros mismos, (risas)

¿Le ha dado tiempo a reflexionar sobre los 13 años de historia de esta banda?

Si, lo que pasa es que todo va demasiado rápido y no eres capaz de analizar todo lo que está pasando, necesitas parar un poco para darte cuenta de todo lo que has vivido. Siempre el último concierto le hace sombra al anterior, entonces no eres capaz de aprovechar todo lo bonito que pasa.

¿Cómo es volver al Gran Café después de los festivales de verano?

Lo estamos viendo con perplejidad y como algo anecdótico porque es la primera vez que nos pasa, nosotros estábamos presentes en pocos festivales y las giras de sala que hacíamos eran muy pequeñas, porque no nos lo podíamos permitir. Estamos muy agradecidos pero no podemos hacer balance porque nos falta tiempo.

¿Cómo valora el cambio que tenido el panorama musical en estos años?

Todo ha cambiado en la música lo que pasa es que no nos podemos olvidar que la gran masa de público no representa a todo el público. Que generalmente la sociedad consuma música desde plataformas digitales, todavía hay gente que ama los discos enteros, los vinilos y que les gusta escucharlos tranquilamente. Esa gente también tiene derecho a disfrutar. A nosotros nos gusta mucho creer en las dos cosas. A mi gustaría que la música se escuchará y se valorará de otra forma pero tampoco voy a ir de Don Quijote.

Vuelven a León un año después de nuevo al Gran Café

El Gran Café es típico sitio donde siempre pasan cosas muy guays. Es una sala pequeña donde estas tocando literalmente pegado a la gente, donde se escuchan los instrumentos vibrar de verdad, y en ese tipo de conciertos es donde está la magia de la música.