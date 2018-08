'Sin Pijama', de Becky G, es la canción del verano según Spotify La cantante Becky G en una captura del videoclip de 'Sin Pijama'. / R.C. Le siguen en el ranking 'Te boté' de Nio García, 'Usted' de Juan Magán con Mala Rodríguez y 'La Cintura' de Álvaro Soler EUROPA PRESS Madrid Jueves, 30 agosto 2018, 14:17

Spotify ha desvelado las canciones más escuchadas del verano en su plataforma, con Becky G y Natti Natasha al frente con su éxito 'Sin pijama', que acumula 215 millones de reproducciones en todo el mundo.

Después de 'Sin pijama' se posicionan 'Te boté (remix)' de Nio García, 'Usted' de Juan Magán con Mala Rodríguez, 'La Cintura' de Álvaro Soler y Sofía Reyes con su '1, 2, 3 feat. Jason Derulo & De La Ghetto).

El top 20 de las canciones más escuchadas en España en la plataforma de streaming está dominado por música urbana y latina, con el mencionado Álvaro Soler, Rosalía, C. Tangana, Aitana y Ana Guerra como representantes españoles.

En lo que se refiere a las canciones más escuchadas en todo el mundo, el primer puesto es para 'In my feelings' de Drake, seguido por el 'Girls Like You' de Maroon 5 feat. Cardi B y 'I Like It' de Cardi B feat. Bad Bunny, J Balvin.

«El panorama musical es mucho más diverso que nunca y por ello vemos éxitos de artistas como Nio García», dice Rocío Guerrero, Head of Global Cultures en Spotify, quien añade: «Canciones como 'Te Boté' y 'Asesina' de Brytiago y Darell están conectando con los oyentes de manera global. Esta música no está siendo escuchada únicamente por el público latino - hay una audiencia global que abraza sin complejos el reggaeton y el trap latino, por lo que no es sorprendente ver 'Te Boté' encontrando un hueco en lo más alto de las listas de este verano».