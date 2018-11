Nadia Álvarez: «Tengo muchas ganas de actuar en León, pero también un miedo terrible»

La leonesa Nadia Álvarez regresa a su casa y lo hace con un nuevo disco debajo del brazo, este sábado volverá a subirse a los escenarios de El Gran Café para deslumbrar a su público, a partir de las 21.30 horas. Antes, hace una parada en uno de sus últimos ensayos antes de este concierto que tanto le motiva y a la vez le presiona para recibir a leonoticias, con esa alegría y carisma que transmite encima de las tablas nos presenta 'Mundo Sutiles'

- Lo primero darle la enhorabuena, por su disco 'Mundos Sutiles', ¿cómo se ha sentido?

- Estoy con ganas de rodarlo un poco, pero de momento la acogida ha sido estupenda. Me quedo con que le ha gustado a la gente más cercana, que son los que nunca mienten.

- En sus canciones pone mucho énfasis en las letras, ¿esto hace que le cueste mucho terminarlas?

- Pues si bastante. Tengo temporadas, hay momentos en los que me viene la letra de golpe, un ejemplo de ello es la canción 'A veces' que nació en dos minutos, otras en cambio tardó más porque cuido mucho la forma.

- En este nuevo disco hace un homenaje a Antonio Machado...

- Machado llegó a mi por casualidad. Un amigo me recomendó llevar un libro en el bolso y sacarlo en el momento que me atascara con una letra, coger una palabra e inspirarme a partir de ahí. Lo hice y funcionó. La casualidad hizo que tuviese cerca el libro de Campos de Castilla y no sólo lo cogí para ayudarme en un letra, sino que profundice más en él.

- ¿Cómo es volver a tocar en su casa, León?

- Es uno de los conciertos que más presión me impone, porque estar delante de gente que me conoce de verdad implica estar a la altura. Voy con ganas, pero también con un miedo terrible, porque cuando no te conoce nadie sales al escenario y al que le guste bien y al que no, pues no pasa nada. Ahora estoy en deuda con hacerlo lo mejor posible.

- Llega a El Gran Café, ¿es el tipo de sala más acorde a usted?

- Mi primer disco era más tranquilo, más acústico pero en este nuevo disco he variado porque no me gusta encasillarme. El Gran Café es una buena sala pero estoy preparada para tocar en salas más grandes o en festivales.

- Grabó este nuevo disco en Los Estudios Tripolares, de la mano de Juan Marigorta, ¿cómo se sintió?

A la hora de decidir el estudio lo tenía claro, ni me lo pensé. Siempre estoy con un hilo que me conecta con León así que dije, me tengo que ir para allí, hacer algo bien hecho en casa y que se reconozca la labor que se hace en esta ciudad.

- ¿Cómo valora el panorama musical actual?

La gente joven se promociona a través de redes sociales como Instagram, es un esclavismo estar continuamente subiendo contenido pero es necesario. Para los artistas emergentes promocionar lago desde cero es muy complicado, necesitas invertir en una agencia de publicidad, necesitas tiempo que alguien que no vive de este oficio no lo tiene. Es muy costoso

- ¿Qué le pide al futuro?

Llegar lejos, poder saltar el charco algún día y estar en Latinoamérica, tocar en muchos festivales, en definitiva trabajar.