The Morgans: «Tocar en el Planeta Sound será algo que recordaremos toda la vida» La banda The Morgans después de grabar para Radio 3. Esta banda de indie-rock nacida en Ponferrada será la encargada de dar el pistoletazo de salida a la primera edición de este evento que se celebra entre los días 19 y 21 de julio S. FERNÁNDEZ León Martes, 16 julio 2019, 10:25

The Morgans está de enhorabuena. Esta banda leonesa consolida su tendencia al alza haciéndose un hueco en el Planeta Sound. Después de grabar para Radio 3 y confirmar su asistencia en la próxima edición del festival Gigante, serán los encargados de dar el pistoletazo de salida de este evento que se celebra en Ponferrada los días 19 y 21 de julio. «Estar en estos eventos es un sueño cumplido», expresa Elías Rivas, guitarrista del grupo.

Este trabajo solo se consigue con esfuerzo y sacrificio, prueba de ello es la entrevista que conceden a leonoticias a las nueve de la mañana. «Los viejos tópicos del rock no existen, nuestro éxito se basa en el trabajo», afirma Rivas. Siendo consciente de que 'nadie es profeta en su tierra' se subirán al escenario entre la ilusión de tocar en casa y el miedo a decepcionar a los suyos. «Este concierto es unas de las cosas que vas a recordar, por ello afrontamos ese día con orgullo y ganas, queremos que todo salga bien».

Conscientes de la importancia que tiene este tipo de eventos para apoyar la cultura musical de la provincia, opinan «que hay que tener mucha valentía para apostar por un proyecto así». The Morgans llega este festival para presentar 'Like A Queen' un trabajo, que vio la luz en mayo de 2018, y romper con ciertos estereotipos, lleno de nuevos matices y toques modernos que preservan la esencia de la banda. Poniendo de relieve que más allá de las grandes ciudades también se puede hacerse un hueco en el panorama musical. Esta banda ha sabido ganarse el cariño del público y el respeto de la crítica ganando varios galardones. «Al ser una banda de El Bierzo, por un lado tienes menos competencia, destacas más haciendo menos, pero estar a cuatro horas del meollo impide que tengas más contactos y que te integres dentro del panorama musical, pero la música se ha globalizado, si todavía no somos muy famosos es que no hemos dado con la tecla», sostiene Rivas.

La influencia de artistas anglosajones ha propiciado que, a pesar de ser leoneseses, canten en inglés, algo que está muy presente en el inicio de muchas bandas que hoy lideran el panorama indie en español. Un paso natural propio de la evolución que ya divisan, «he llegado el momento en el que nos está faltando algo más, me esfuerzo mucho en hacer canciones en inglés y a veces piensas 'es demasiado comedura de tarro para que la gente se quede a medias', es el momento de experimentar», contempla el guitarrista de esta grupo.

La humildad y la ganas de seguir tocando siempre está presente en esta banda que solo le pide al futuro «estar en ahí, no necesito mucho solo que nos dejen tocar», concluye Rivas.